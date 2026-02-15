Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plantones a los médicos en GaliciaCáncer infantilVivienda en VigoPitanxoLluvia en GaliciaEspanyol-Celta
instagramlinkedin

Marín

El PSOE reprocha al Concello que no gestione en Marín un geriátrico

El PSOE de Marín lamenta la «falta de compromiso» del Concello para que el municipio cuente con una residencia para la tercera edad. El portavoz socialista Manuel Pazos reprocha que no se reserven terrenos en Raposeiras ni se busque otra parcela para un geriátrico.

TEMAS

Tracking Pixel Contents