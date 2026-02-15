Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP pide mejoras en redes de saneamiento

El PP local ha emplazado al Concello a mejorar las redes de saneamiento en las calles Fernando Olmedo, en la ciudad y de O Santo, en Lourizán, y «deje de echar la culpa a otras administraciones» en las inundaciones periódicas que padecen los vecinos de estas zonas cada vez que llueve con fuerza.

