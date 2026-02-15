El PP pide mejoras en redes de saneamiento
El PP local ha emplazado al Concello a mejorar las redes de saneamiento en las calles Fernando Olmedo, en la ciudad y de O Santo, en Lourizán, y «deje de echar la culpa a otras administraciones» en las inundaciones periódicas que padecen los vecinos de estas zonas cada vez que llueve con fuerza.
- La Diputación compra por 396.000 euros los bienes artísticos del convento de Santa Clara en Pontevedra
- Viva de milagro tras caerle encima de su coche un enorme árbol en Caldas
- Aparecen más de cincuenta frailecillos muertos en la playa de A Lanzada
- «Repites 100 veces este accidente y en 99 hay fallecidos»: el «milagro» del árbol que destrozó un coche en Caldas
- La Gala do Chapante de Cuntis rinde homenaje a las siete décadas de Casa Chedas
- En marcha un nuevo edificio de 132 viviendas en los terrenos de Tafisa, en Pontevedra
- Detenidos dos de los principales ‘trapicheros’ de cocaína y hachís
- Urgen medidas contra las «inundaciones diarias» en Fernando Olmedo y Lourizán