Los pontevedreses se reencuentran con el sol

A mediodía de ayer la ciudad mostraba su pulso habitual en una jornada de sábado sin lluvia. Plazas y terrazas mostraban las ganas de los pontevedreses de recuperar la calle después de mes y medio de lluvias. Aunque las temperaturas no acompañaban en exceso, con máximas de 14 grados, el sol volvía a lucir en el cielo y muchos ciudadanos aprovecharon para «secarse», recuperar vitamina D y recordar cómo era aquello, casi olvidado, de tomar una caña o un café bajo una sombrilla de un bar o, simplemente, calentarse en un banco de A Ferrería.

Y no era para menos. Tanto por lo que ya ha pasado como lo que queda por llegar, que no parece que vaya a ser tan grave, pero que convierte la jornada soleada de ayer en algo fugaz. En enero se acumularon 341 litros de lluvia por metro cuadrado en 26 de los 31 días en los que hubo que utilizar el paraguas, y en febrero aún no se conocía un día seco. Ni siquiera ayer la ciudad se libró de la lluvia, aunque fue escasa y a primera hora.

Uno de los sectores más felices con el regreso del sol era el de la hostelería, que vive «el peor mes de febrero que recordamos nunca. Ya de por sí es un mes malo tras la cuesta de enero, pero lo de este año es algo excepcional». Ayer por fin recuperaron a sus clientes en las terrazas, una de sus principales bases de ingresos en una ciudad peatonal como Pontevedra.

Después de semanas sin uso, con el mobiliario recogido o montadas pero completamente vacío o bajo mínimos por lluvia y el viento, ayer muchos locales recuperaron su actividad habitual. Es un pequeño respiro tras unas pérdidas de «más de la mitad de la caja, porque la gente en la terraza no para, pero es que también nos afecta al interior, porque no se animan a salir de casa», según confesaban hace unos días algunos de estos empresarios.