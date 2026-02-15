Poio suspende el desfile de Carnaval por la lluvia

La tregua del sábado con la lluvia, que permitió celebrar el desfile central del Carnaval en Pontevedra y el infantil de Marín, no se ha prolongado este domingo y la amenaza de precipitaciones a lo largo de la jornada ya ha provocado la suspensión del desfile de disfraces de Poio, previsto para las 12.00 horas.

El Concello ha informado de la medida, "consensuada con los participantes" y ya busca una nueva fecha para su celebración en un cargado programa festivo en el municipio, durante más de un mes.

Además, de este desfile, al que habrá que buscar nueva fecha, en Poio están previstos, entre otros actos, el Enterro do Mexillón de Combarro, el 18 de febrero, la Pasarela de Comparsas de A Seca, el viernes 27 de febrero, el Enterro do Galo Fodorico, el sábado 28 de febrero, el del Berberecho de Lourido, el 1 de marzo, el del Galo Bruxo de Samieira, el 14 de marzo, mientras que el jueves 19 de marzo, la Asociación de Veciños de Vilariño celebra el entierro de la Galiña Vilarica.

También para este domingo, esta vez por la tarde, desde las 17.00 horas, está programado el desfile de adultos de Marín, donde se mira al cielo para decidir si se mantiene o se aplaza.