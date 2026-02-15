Una plataforma de vecinos une a cientos de afectados por los baches de la N-640

La carretera N-640 atraviesa, entre otros municipios, los de Caldas, Cuntis, A Estrada, Vilagarcía, Silleda, Lalín o Agolada y son muchos los vecinos que ya se declaran «hartos» del deterioro que presenta este vial, agravado por los temporales, con grandes baches y «un terrible estado» en general.

Después de las constantes reclamaciones del PP y del BNG para que el Ministerio de Transportes acomete una rehabilitación integral de la carretera, anunciada varias veces pero sin materializarse en todos los tramos, un vecino de Cuntis decidió activar una plataforma de vecinos después de sufrir daños en su coche por uno de esos baches. Y en pocos días el número de adheridos se ha disparado. Ayer ya eran más de 750, todos ellos usuarios de la N-640 y que se declaran perjudicados por su deterioro.

El promotor de esta iniciativa ciudadana explica en la propia plataforma, ‘Afectados N640 (Cuntis)’ que «estos días estoy enviando mails y formularios de quejas al Ministerio de Transportes, Inspector General de Servicios, Valedora do Pobo y Xunta pidiendo ayuda para la reparación integral» de la carretera, unas demandas que también cursó a los concellos implicados. También busca el apoyo de diversas entidades profesionales, como la Asociación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, la Asociación Galega de Transportes por Estrada o la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera.

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, se reunía en noviembre con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, para exigir también esta reparación integral y se indicó entonces que «el Ministerio de Transportes prevé licita las obras en los próximos meses por más de 12 millones de euros. La obra servirá para reparar el tramo entre el límite con Caldas de Reis y el alto de Xindiriz, que está muy deteriorado».

Sin embargo, esos trabajos no parecen avanzar y el PP llevará de nueva la reivindicación al Congreso de los Diputados ante su «lamentable estado» a su paso por Cuntis. El deterioro de la carretera nacional ya provocó que, en enero de 2025, el Parlamento gallego reclamara por unanimidad su arreglo integral y esa medida vino acompañada de una iniciativa de los congresistas pontevedreses que también salió aprobada «a pesar de la abstención del PSOE, lo que ya dejaba bien a las claras su total falta de compromiso con esta necesaria actuación».

«Estamos ante una carretera que es fundamental para todo el interior de la provincia de Pontevedra y que se encuentra totalmente degradada, algo que sabe el propio Gobierno de España y que, para acallar el clamor social, prometió el año pasado e incluso cifró la inversión en 28 millones de euros pero, como siempre que se trata de Galicia, no hizo absolutamente nada», señala el PP.