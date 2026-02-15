Un mercado que resiste

Las galerías de Frei Xoán de Navarrete llevan años acumulando grietas, algunas más visibles que otras. Locales vacíos, humedades recurrentes, goteras que vuelven cada invierno y una sensación de abandono que se hace más evidente cuando ocurre un episodio como el último desprendimiento del techo, que obligó a retirar cascotes y reavivó el debate sobre qué hacer con un inmueble municipal que parece quedarse atrás.

En medio de esa polémica, el gobierno local ha puesto sobre la mesa una salida que, para los comerciantes, llega de golpe y sin conversación previa. La concelleira de Promoción Económica e Mercados, Anabel Gulías, adelantó que la intención es «liberar» los puestos y externalizarlos, de forma que dejen de formar parte del patrimonio municipal. El objetivo sería venderlos, con preferencia para los actuales inquilinos, aunque admite que se trata de un procedimiento complejo, con obstáculos administrativos y problemas de catastro. Mientras tanto, reconoce que en los últimos años el mantenimiento ha sido muy ajustado, con pequeñas inversiones.

Alba López, propietaria de la Carnicería Fidel / Rafa Vázquez

En la galería conviven actualmente siete negocios con concesión (aunque uno está cerrado por enfermedad), mientras otros ocho puestos llevan años con la verja bajada; al menos, desde 2022, las adornan grafitis de O’Ras.

Los comerciantes trabajan con concesiones vigentes hasta 2032, por lo que, en general, no sienten urgencia por una compra inmediata. Lo que sí comparten es una percepción extendida: el mantenimiento del edificio se ha movido durante demasiado tiempo entre parches y actuaciones mínimas, insuficientes para frenar un desgaste que se repite campaña tras campaña, especialmente cuando vuelven las lluvias.

Esa impresión se escucha con claridad al hablar con quienes levantan la persiana cada día. Alba López, propietaria de Carnicería Fidel desde hace ocho años (el negocio tiene una trayectoria de más de tres décadas), asegura que «con nosotros no han hablado, nos enteramos por la prensa», al tiempo que señala el impacto negativo de la desocupación, «da muy mala sensación».

David González, dueño de la tienda Aquadance / Rafa Vázquez

En la misma línea se expresó David González, dueño de Aquadance, que esperaba contar con más información oficial. Además, lamenta que tras el último episodio de desprendimientos, «solo recogieron los escombros… vinieron, retiraron lo del suelo y nada más». Aun así, se plantearía comprar el local a un precio ajustado a su estado actual.

Exactamente igual que Diego Ande, de Don Salado, que lleva 12 años en su puesto y apunta a una rutina que se repite: «Estos problemas no son por el temporal, es todos los años igual. Aparecen goteras, las tapan con un poco de masilla y es todo», aunque destaca que el mercado mantiene tránsito y una «clientela fija» a pesar de todo.

Entre la idea municipal y la realidad diaria, el Mercado Virxe do Camiño resiste a base de rutina y clientela fiel. Los puestos que permanecen abiertos mantienen el pulso de la galería, pero su deterioro acumula avisos: o llega una solución de fondo, o el mercado seguirá viviendo en prórroga, pendiente de que el siguiente contratiempo marque la agenda.