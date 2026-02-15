Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los médicos, llamados mañana a la huelga

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) llama a todos los médicos y facultativos que ejercen su profesión en Galicia, para secundar la huelga indefinida intermitente que comenzará mañana lunes y finalizará, en el primer turno, el próximo viernes, para reclamar un Estatuto Propio para estos profesionales de la sanidad.

