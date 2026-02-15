Se estrena un canal de WhatsApp de información municipal a los vecinos

El Concello de Poio ha puesto en marcha un nuevo canal oficial de WhatsApp «con el objetivo de reforzar la comunicación directa con los vecinos y avanzar en materia de transparencia institucional», según indica el gobierno local, que añade que «esta nueva herramienta permitirá a la ciudadanía recibir información actualizada de manera ágil, sencilla y accesible sobre la actividad municipal, avisos de interés, eventos, convocatorias y otras comunicaciones relevantes».

«Este nuevo canal permitirá acercar la administración a los vecinos y ofrecer información útil de forma inmediata», señala el alcalde, Ángel Moldes. A través de este canal, el Concello «apuesta por ampliar las vías de contacto con la población, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo informativo y facilitando un acceso más inmediato a las noticias y avisos municipales. Se trata de un canal unidireccional, pensado para garantizar que la información llegue de forma clara y ordenada, respetando en todo momento a privacidad de las personas usuarias», señala el Concello.

Esta iniciativa se suma a otras similares como la modernización de la página web municipal, la actualización de las redes sociales municipales, el portal Emprego Poio o el visor urbanístico de Poio, una herramienta que permite consultar de forma gratuita, en cuestión de segundos y desde distintos dispositivos, la situación urbanística de cualquier parcela del municipio.