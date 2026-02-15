Poio
Se estrena un canal de WhatsApp de información municipal a los vecinos
Comunica avisos, actuaciones, convocatorias y la actividad oficial
El Concello de Poio ha puesto en marcha un nuevo canal oficial de WhatsApp «con el objetivo de reforzar la comunicación directa con los vecinos y avanzar en materia de transparencia institucional», según indica el gobierno local, que añade que «esta nueva herramienta permitirá a la ciudadanía recibir información actualizada de manera ágil, sencilla y accesible sobre la actividad municipal, avisos de interés, eventos, convocatorias y otras comunicaciones relevantes».
«Este nuevo canal permitirá acercar la administración a los vecinos y ofrecer información útil de forma inmediata», señala el alcalde, Ángel Moldes. A través de este canal, el Concello «apuesta por ampliar las vías de contacto con la población, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo informativo y facilitando un acceso más inmediato a las noticias y avisos municipales. Se trata de un canal unidireccional, pensado para garantizar que la información llegue de forma clara y ordenada, respetando en todo momento a privacidad de las personas usuarias», señala el Concello.
Esta iniciativa se suma a otras similares como la modernización de la página web municipal, la actualización de las redes sociales municipales, el portal Emprego Poio o el visor urbanístico de Poio, una herramienta que permite consultar de forma gratuita, en cuestión de segundos y desde distintos dispositivos, la situación urbanística de cualquier parcela del municipio.
- La Diputación compra por 396.000 euros los bienes artísticos del convento de Santa Clara en Pontevedra
- Viva de milagro tras caerle encima de su coche un enorme árbol en Caldas
- Aparecen más de cincuenta frailecillos muertos en la playa de A Lanzada
- «Repites 100 veces este accidente y en 99 hay fallecidos»: el «milagro» del árbol que destrozó un coche en Caldas
- La Gala do Chapante de Cuntis rinde homenaje a las siete décadas de Casa Chedas
- En marcha un nuevo edificio de 132 viviendas en los terrenos de Tafisa, en Pontevedra
- Detenidos dos de los principales ‘trapicheros’ de cocaína y hachís
- Urgen medidas contra las «inundaciones diarias» en Fernando Olmedo y Lourizán