El Entroido de Cobres lleva a las Madamas e Galáns a las casas de Vilaboa

La segunda jornada del Entroido de Cobres ha estado marcada por la lluvia, que lejos de deslucir la celebración, se convirtió en una oportunidad para recuperar una de las tradiciones más antiguas y emotivas: la entrada de la comitiva en los hogares de Vilaboa. Al no poder bailar en los caminos, Madamas, Galáns y músicos encontraron cobijo en las casas de Cobres, donde fueron recibidos con mesas preparadas, bodegas abiertas y una hospitalidad que forma parte esencial de la identidad de esta fiesta.

Jóvenes Madamas, en uno de los domicilios / FdV

Esta costumbre mantiene viva en muchos hogares si bien antiguamente la comitiva anunciaba cada salida con cohetes, avisando a la parroquia de su llegada. Casa por casa, pedían las aportaciones para la fiesta, y en cada hogar que colaboraba, Madamas e Galáns ofrecían bailes en señal de agradecimiento. La duración de la danza y el número de cohetes dependían de la cuantía del donativo.

La previsión de lluvia para esta segunda jornada de Entroido favoreció que muchas familias hayan preparado este domingo un refrigerio para hacer más llevadero el largo recorrido de las personas que acompañan la comitiva. De este modo, el Entroido de Cobres no se vive solo en la calle, sino también dentro de las casas, donde se transmiten historias, afectos y recuerdos.

Una de las recepciones / FdV

Madamas e Galáns bailan por la tarde, a partir de las 19.00 horas en la carpa ubicada en Riomaior, acompañados por el grupo de Veteranas y Veteranos del Entroido.

Tras su actuación la fiesta continuará con la verbena de la noche, con la actuación de Son das Tabernas, en la que Madamas, Galáns y acompañantes se mezclan con el público en un baile colectivo.