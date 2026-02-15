El Concello renueva la Plaza de Europa para mejorar la accesibilidad y ganar espacio

El Concello de Pontevedra ha completado una nueva intervención de mejora del espacio público en la parte interior de la Plaza de Europa, en el barrio de Monte Porreiro. El objetivo de esta actuación fue resolver los defectos de movilidad y conservación detectadas en la zona, renovando una superficie que presentaba un pavimento muy deteriorado.

El concelleiro responsable del barrio, Alberto Oubiña, explicó que los trabajos se centraron en la retirada de la antigua pavimentación y en la eliminación de varios parterres que se encontraban en mal estado. Estos elementos, además de afear el entorno, suponían un obstáculo para el tránsito peatonal y dificultaban las tareas diarias de limpieza.

Para solucionar estos problemas, el Concello optó por la instalación de hormigón barrido en todo el ámbito de actuación. Con esta solución se busca unificar la imagen de la plaza, elevando la calidad del acabado y garantizando un espacio más diáfano, accesible y duradero. Oubiña enmarcó esta obra dentro de los "pequeños arreglos que mejoran la calidad de vida del día a día" y que responden directamente a las demandas trasladadas por el propio vecindario para mejorar la funcionalidad del barrio.

Un barrio en transformación

Estas actuaciones de microurbanismo se suman a la estrategia global de transformación prevista para Monte Porreiro, que será el principal beneficiario de los fondos europeos de la estrategia EDIL recientemente confirmados. El barrio recibirá más del 50% de la inversión total prevista para la ciudad (más de 10 millones de euros).

Entre los proyectos estratégicos se encuentran la construcción de un nuevo pabellón de deportes con una cubierta verde transitable, la renovación integral del campo de fútbol y rugby, la rehabilitación del centro sociocultural con nueva aula TIC y la reforma de las calles Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido.