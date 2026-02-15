La comarca ya se sumerge en el Entroido

La comarca ya tiene en marcha sus programaciones de entroido, con mayor o menor intensidad. Uno de los municipios plenamente sumergidos en la fiesta es Vilaboa, con su ancestral cita de Cobres, que gana adeptos y ya son 46 las parejas de Madamas e Galáns. Regresan bailarines que tuvieron que interrumpir su participación y se suman nuevas personas que quieren formar parte de esta tradición.

Ya son 46 las parejas en el Entroido de Cobres. / FdV

La Asociación Cultural Cobres redobla esfuerzos para acoger esta participación extraordinaria, con una carpa más amplia y un escenario de 35 metros que permitirá lucir uno de los entroidos más singulares de la provincia de Pontevedra, declarada de interés turístico. Con el fin de facilitar el acceso a la carpa y garantizar una llegada cómoda para todas las personas que se acerquen, se habilitan varias zonas de estacionamiento en las cercanías del recinto. La organización pide que se sigan las indicaciones del personal voluntario para asegurar una circulación fluida y un ambiente seguro durante toda la celebración.

Personajes del recuperado carnaval de Aguasantas | FDV

Marín también abrió ayer su programa con el desfile infantil, que pudo celebrarse gracias a la ausencia de lluvia. Para hoy domingo, el posible mal tiempo podría frustrar el desfile de adultos desde las 17.00 horas por la Praza do Regueiro, avenida de Ourense, Praza de España, Almuíña, Jaime Janer, Concepción Arenal y Parque Eguren). Si llueve, se aplazaría. El miércoles es el día grande con la fiesta de interés turístico del Enterro da Sardiña, que organiza el Ateneo Santa Cecilia, con el velatorio a las 18.00 horas y posterior desfile desde la Alameda por Jaime Janer, Busto de Abaixo, Doutor Touriño, Sol ata á Praza do Reloxo, donde será el pregón. Al finalizar salida por Real, Almuíña, plaza de España y despedida en el mar.

La Momada recorrió ayer Aguasantas / FdV

Noalla, en Sanxenxo, ye celebró el viernes el Enterro do Cormorán, organizado por la Anpa O Telleiro y la Asociación A Esmorga en el Centro Sociocultural As Canteiras. Y para mañana está previsto el Luns Choqueiro, que ofrece una muestra de las danzas tradicionales de Cobres y bajada del Folión con la colaboración de la Asociación Cultural Abiñadoira. El miércoles será también el Enterro da Sardiña en Portonovo.

Noalla despidió ya al Cormorán | FDV

Poio también está pendiente del cielo para iniciar el entroido más largo de la comarca, más de un mes. Si la lluvia no lo impide, hoy se celebra el desfile central, a las 12.00 horas, desde la Biblioteca Municipal de Poio y final en la Praza da Granxa.

Caldas es uno de los municipios que ya ha retocado sus actividades a causa del tren de borrascas. Así, ha decidido centralizar todas las actividades de calle en A Tafona y suspender el pasarrúas escolar. La fiesta de máscaras de hoy, la fiesta infantil del lunes y el Enterro da Sardiña del viernes 20 se harán en una carpa en A Tafona en lugar de en la plaza de Sesto Casal. El día central de las fiestas se mantiene de momento para el domingo por las calles de la villa y el viernes 20 llega el Enterro da Sardiña con desfile hasta el puente de A Ferrería donde se arrojará a la finada al río.

Barro celebra hoy las semifinales de la Corrida do Galo e el concurso de Filloas e Orellas en el Centro Cívico, mientras que una semana después será el Festival de Entroido en el Pavillón Municipal, con la final de la Corrida do Galo y el Concurso de disfraces, y la presentación del Corvo de Coralia. Moraña acoge hoy el desfile de Entroido en Santa Lucia, con la actuación de la Banda de Música Nova Lira de Moraña, animación musical con Los Dinámicos y degustación de orellas de Entroido.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis López, puso en valor el papel de la institución provincial como garantizadora de la protección del Carnaval en la provincia. «Somos conscientes de su relevancia cultural y de su asentamiento entre la población», aseguró el presidente, que recordó que el Entroido es «uno de los mayores bienes culturales de la provincia de Pontevedra y de Galicia, y uno de los grandes atractivos culturales que contribuyen a descentralizar y desestacionalizar el destino Rías Baixas» con propuestas que hablan al mismo tiempo de la tradición y de la modernidad del territorio.

En la provincia se encuentran tres de los once entroido gallegos con reconocimiento turístico: el Carnaval de Cobres (Vilaboa), los Xenerais do Ulla (ocho municipios, entre ellos A Estrada, Silleda y Vila de Cruces) y el Enterro da Sardiña de Marín, Fiestas de Galicia de Interés Turístico, con las que colabora la Diputación, que , en la ciudad de Pontevedra organiza por estas fechas talleres en el Museo en los que los escolares puede relacionar los elementos del Carnaval con sus colecciones tanto permanentes como temporales. Los canales de Turismo Rías Baixas también promueven las citas festivas en la provincia con contenidos específicos en su sitio web.

La Momada vuelve a recorrer Aguasantas

La Momada volvió ayer a recorrer Aguasantas, en Cerdedo-Cotobade, que recuperó el pasado año esta tradición tras más de 60 años de parón. Luis López recordó que «la emigración, el abandono del campo y los cambios en la vida rural hicieron que se dejara de celebrar esta fiesta que marca el final del invierno y el inicio de la Cuaresma, y que también era un ritual agrícola y social que celebraba la fertilidad de la tierra. La Asociación Cultural Entroido de Aguasantas estuvo un año entrevistando a vecinos y consultando investigaciones sobre la Momada para reconstruir de una manera fiel esta festividad. «Fue esa labor, junto con las ayudas del programa provincial Culturea, lo que permitió devolver al pueblo uno de sus señales de identidad compartida. Es precisamente este programa lo que más repercute en el Entroido de la provincia», concluyó López.