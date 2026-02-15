Cinco ofertas para el plan de asfaltados
El Concello estudia cinco ofertas en diferentes lotes para la mayor operación de asfaltados en su red viaria. Son casi 5,5 millones para renovar el firme en mas de 140.000 metros cuadrados, repartidos en cuatro zonas: Zona Urbana Centro, Zona Urbana Exterior/Barrios, Parques Empresariales y Parroquias. El tren de borrascas ha deteriorada parte de esa red.
