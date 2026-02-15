Cinco colectivos ambientalistas alegan contra la ampliación de la vía rápida

El Colectivo Ecoloxista do Salnés, la Federación Ecoloxista Galega, la Sociedade de Historia Natural de Galicia, la Sociedade Galega de Ornitoloxía y el Grupo de Anelamento Anduriña han presentado alegaciones en contra de la declaración como proyecto de interés autonómico de la ampliación de la vía rápida de A Lanzada.

El desacuerdo de estos cinco colectivos se basa en tres ejes: la justificación del proyecto en general, las actuaciones propuestas por la Xunta y a la «inadecuada tramitación del proyecto».

Noticias relacionadas

Señalan que «no vemos fundamentada la actuación con un pensamiento de futuro. El fomento del modelo de movilidad en vehículo privado es un modelo caduco. Nuestros gobernantes deben proporcionarnos bienestar, y la lucha contra el cambio climático es crucial en este ámbito. Una movilidad más ecológica, de calidad y más barata es posible, so hay que impulsarla, que creer en ella. Los 40 millones de este proyecto vendrían mejor para poner en marcha e impulsar el transporte público de calidad en la comarca de O Salnés», señalan, entre otras cosas, en sus alegaciones.