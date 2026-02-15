El CEIP Tenorio inicia su limpieza para retomar el jueves sus clases

Una empresa especializada contratada por la vía de urgencia por la Consellería de Educación inició ayer los trabajos de limpieza y retirada de escombros en el CEIP de Tenorio, en Cerdedo-Cotobade, para recuperar lo antes posible la normalidad en el centro tras el incendio registrado el miércoles. El objetivo es que los alumnos puedan regresar a las clases el próximo jueves, tras las vacaciones de carnaval.

Aunque las llamas se concentraron fundamentalmente en el almacén del comedor, una estructura anexa al edificio original, la densa humareda y la ceniza se propagaron por todo el centro educativo, lo que obligó a una intervención profunda, trabajos que, según el Concello, comenzaron ayer sábado.

Dado que la cocina ha quedado inoperativa y su reparación no estará lista a tiempo, la consellería ha activado un plan alternativo para garantizar el servicio de alimentación a los escolares una vez se reanuden las clases. Se ha contratado también un servicio de catering externo que se servirá en un espacio habilitado específicamente en la segunda planta del colegio.

Esta medida de emergencia también prestará el mismo servicio a los alumnos del vecino Instituto de Cotobade, que habitualmente utilizan el comedor del colegio de Tenorio, pero ahora tendrán que hacerlo en su propio centro. La intención es evitar así que tengan que desplazarse a otros lugares o quedarse sin servicio.

La Xunta recuerda que el colegio donde se produjo este incendio, que se atribuye inicialmente a un fallo eléctrico con la batería de un cortacésped, fue objeto de una rehabilitación integral en 2019 que supuso una inversión de más de 500.000 euros en eficiencia energética y modernización. La consellería confía en que las medidas de choque implementadas ahora permitan recuperar la normalidad académica en cuanto finalicen las fiestas de carnaval.