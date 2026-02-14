Una veintena de alumnos del CEIP San José, «ciberexpertos»

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, acompañado por el comisario provincial, entregó ayer los carnés de «ciberexpertos» a una veintena de alumnos del colegio San José. Losada instó a los escolares que completaron la formación a realizar un uso responsable de la tecnología y debatió con ellos sobre la actualidad digital.

