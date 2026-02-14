Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNED organiza un curso de musicoterapia

La UNED en Pontevedra organiza una nueva edición del curso «Musicoterapia. Aplicaciones prácticas», una propuesta formativa que se desarrollará del 19 de febrero al 4 de junio en modalidad online dirigida por Nelson Quinteiro. La actividad cuenta con reconocimiento académico de un crédito.

