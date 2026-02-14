Se remodelará la bajada a la playa de Mogor para hacerla accesible

El Concello de Marín pretende iniciar lo antes posible las obras para mejorar la bajada a la playa de Mogor y hacerla más accesible. Se trata de un proyecto que se licitó en septiembre de 2024 por 113.000 euros que finalmente se adjudicó un año después, en octubre del pasado ejercicio por 107.00 euros a la empresa Rocas Graníticas del Condado.

El Concello ya dispone de la autorización de Costas, ahora competencia de la Xunta y se espera poder comenzar las obras tan pronto como lo permitan las condiciones meteorológicas con el fin de que el nuevo acceso está disponible para el verano. Además de mejorar las escaleras actuales, también se habilitarán rampas para personas de movilidad reducida.

Se da la circunstancia de que las actuales escaleras suelen quedar muy afectadas por los temporales al llevarse la arena. Recientemente, el Concello hizo un primer balance de daños. Así, en A Ribeira cayeron trozos de muro y los primeros escalones de la escalera nueva. La vieja quedó totalmente rota. Además, la pasarela de madera también está peligrosa.

Noticias relacionadas

En el caso de O Santo, se rompieron la rampa, la baranda y los trozos de empedrado del paseo aparecieron levantados, así como varios árboles caídos, algo que también se detectó en otros puntos del municipio, como la Barriada Virxe do Carme, en el entorno del centro de salud. Otro caso es lo de la caseta de pescadores de Aguete, que se vio totalmente afectada por la fuerza de las olas en los temporales marítimos, que levantaron planchas de su fachada.