El puerto deportivo ya agotó las reservas de amarre para agosto

En apenas tres días desde la fecha de apertura, el puerto deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo se quedó sin amarres disponibles para el mes de agosto. El alto nivel de reservas ha obligado a la sociedad municipal Nauta Sanxenxo a colgar el cartel de completo para este periodo y habilitar una lista de espera. Los titulares de estas reservas, de como mínimo una quincena, son del territorio nacional. Todavía hay disponibles amarres para julio y plazas para motos de agua.

El puerto deportivo de Sanxenxo cuenta con una superficie concesional de 123.222 metros cuadrados. Sus instalaciones comprenden una lámina de agua de 90.000 metros cuadrados, 450 puntos de amarre y más de 25.000 metros cuadrados de espacio peatonal. A los amarres de alquiler estival y anuales fijos se suman las concesiones y los amarres variables para el tránsito de embarcaciones.

El puerto dispone de una bocana de 50 metros y un calado que oscila de 5 a 8 metros y 450 amarres de entre 8 y 45 metros. Los servicios incluyen travel-lift internet wifi en pantalanes, recogida de todo tipo de residuos, vigilancia 24 horas, acceso restringido a pantalanes y otros. Nauta Sanxenxo también tiene 3.000 m² de espacio comercial y 380 plazas de estacionamiento.

Por otra parte, el Concello de Sanxenxo quiere dotar a la Casa de cultura de Nantes de un ascensor que comunique la planta baja con la planta superior. En la actualidad, la comunicación entre ambas plantas se realiza únicamente mediante escaleras, lo que supone una barrera arquitectónica. Este complemento se gestiona tras una inversión de casi 150.000 euros en la reforma integral del edificio.

La situación limita el acceso pleno a los servicios del centro, impidiendo que una parte significativa de la población pueda beneficiarse de todas las actividades ofertadas. Dadas las características del inmueble y después de valorar distintas opciones, se apuesta por colocar el ascensor adosado a la fachada del edificio en el lateral derecho del porche aprovechando el hueco de ventana existente próximo a la escalera. El plazo de ejecución de la obra es de dos meses.