El PSOE critica el papel de la Xunta ante las borrascas

El PSOE provincial de Pontevedra aplaudió este sábado en Caldas que el Gobierno centra apruebe ayudas por los temporales y reprocha a Xunta y Diputación que «cerraron la puerta a cal y canto». Así lo señaló el secretario xeral provincial, David Regades, en la reunión de su ejecutiva provincial, celebrada en Caldas de Reis.

Regades insistió en que la única puerta abierta, a día de hoy, para acceder a las ayudas públicas es la del Gobierno de España, porque de la Xunta y de la Diputación de Pontevedra «no se sabe nada». Añadió que «esto es habitual» en la Xunta, pero no era así hasta ahora en la Diputación, pues el gobierno presidido por Carmela Silva repartió 3 millones de euros en 2023 para compensar a los ayuntamientos afectados por temporales.

En la ejecutiva también se hizo una evaluación muy crítica de la gestión de la Xunta durante los temporales, al asegurar que «se limitó a enviar correos electrónicos con alertas sobre el nivel de los ríos, pero sin activar el plan de emergencias ni enviar medios de apoyo a los ayuntamientos, como sí hicieron el resto de las comunidades autónomas afectadas».