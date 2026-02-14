Previsto un plan para mejorar el muelle y las sendas de Tambo

La octava Comisión Mixta para el seguimiento de la cesión demanial de la Illa de Tambo, celebrada en la Escuela Naval con su comandante director Tomás Clavijo y el alcalde de Poio, Ángel Moldes, conoció la intención del concello de ejecutar , en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan, un plan de mantenimiento de las zonas y sendas de tránsito en la isla, así como la revisión de los eucaliptos con riesgo de caída y trabajos de desbroce, una puesta a punto para garantizar la seguridad en la isla que se intensifica en los meses de primavera, ya que es la época adecuada y recomendada para hacerlo.

En lo que se refiere a la infraestructura de atraque y accesibilidad, Moldes informó que está previsto revisar y reforzar la baranda del muelle y que ya se inició ante Costas la tramitación administrativa necesaria para instalar un pantalán flotante estacional con rampa accesible adaptada a las mareas.

Además, el alcalde también repasó los trabajos arqueológicos realizados durante este invierno en colaboración con la Xunta, y que permitieron confirmar la existencia de un conjunto de restos patrimoniales de grande valor histórico y científico.

Destacó que «estas excavaciones ponen en valor el extraordinario potencial patrimonial de Tambo, que cuenta con evidencias de ocupación continuada en la isla a lo largo de distintos períodos históricos, desde la Edad del Hierro (con las estructuras de terrazas del Castro de Tambo) hasta la presencia militar con numerosas estructuras e inscripciones datadas del siglo XX», según explicó ayer el Concello.

Asimismo, confirmó la disposición de la Consellería de Cultura a «continuar apoyando la investigación arqueológica en la isla» e incluso adelantó que se organizará una visita técnica a este enclave de la ría de Pontevedra con la empresa arqueológica responsable en cuanto el tiempo mejore.

Dentro de unos días, el 1 de marzo, se cumplirán cuatro años de la firma del acuerdo por el que el Ministerio de Defensa cedía al Concello la gestión de este territorio por 25 años, que podrían prorrogarse a 75. La concesión supone el pago de un canon anual de 25.000 euros.