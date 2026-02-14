Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP promete más ayudas para el deporte

El presidente local del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha anunciado que duplicará las ayudas económicas que perciben actualmente los clubes deportivos de la ciudad si consigue la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2027. Domínguez se reunió con representantes de 40 entidades.

