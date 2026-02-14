El PP promete más ayudas para el deporte
El presidente local del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha anunciado que duplicará las ayudas económicas que perciben actualmente los clubes deportivos de la ciudad si consigue la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2027. Domínguez se reunió con representantes de 40 entidades.
- Un grupo de amigos de Pontevedra que serán el altavoz del Entroido 2026
- La Diputación compra por 396.000 euros los bienes artísticos del convento de Santa Clara en Pontevedra
- Suspendido un partido en Vilaboa tras denunciar el árbitro una persecución y salir escoltado por la Guardia Civil
- La Xunta invertirá 2.000 millones para alcanzar un parque de 10.000 viviendas públicas en 2030
- Viva de milagro tras caerle encima de su coche un enorme árbol en Caldas
- Aparecen más de cincuenta frailecillos muertos en la playa de A Lanzada
- «Repites 100 veces este accidente y en 99 hay fallecidos»: el «milagro» del árbol que destrozó un coche en Caldas
- Vuelven las inundaciones en Pontevedra y Cuntis