Iluminación dorada por el cáncer infantil

La Diputación de Pontevedra teñirá de amarillo-dorado la fachada del Pazo provincial desde las 19.30 horas de este domingo, 15 de febrero, hasta las 8.30 horas de la mañana del lunes 16 en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil. La institución provincial se suma así un año más a la iniciativa promovida por diferentes asociaciones.