Iluminación dorada por el cáncer infantil
La Diputación de Pontevedra teñirá de amarillo-dorado la fachada del Pazo provincial desde las 19.30 horas de este domingo, 15 de febrero, hasta las 8.30 horas de la mañana del lunes 16 en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil. La institución provincial se suma así un año más a la iniciativa promovida por diferentes asociaciones.
- Un grupo de amigos de Pontevedra que serán el altavoz del Entroido 2026
- La Diputación compra por 396.000 euros los bienes artísticos del convento de Santa Clara en Pontevedra
- Suspendido un partido en Vilaboa tras denunciar el árbitro una persecución y salir escoltado por la Guardia Civil
- La Xunta invertirá 2.000 millones para alcanzar un parque de 10.000 viviendas públicas en 2030
- Viva de milagro tras caerle encima de su coche un enorme árbol en Caldas
- Aparecen más de cincuenta frailecillos muertos en la playa de A Lanzada
- «Repites 100 veces este accidente y en 99 hay fallecidos»: el «milagro» del árbol que destrozó un coche en Caldas
- Vuelven las inundaciones en Pontevedra y Cuntis