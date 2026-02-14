IA para «humanizar» la medicina

Con el propósito de que los futuros profesionales puedan mejorar la comunicación médico-paciente, docentes de las universidades de Vigo y Salamanca desarrollaron un novedoso proyecto de innovación que propone el uso de inteligencia artificial generada como herramienta para entrenar estas habilidades en un entorno simulado. Se trata de un chatbot que no solo permite emular una conversación con diferentes perfiles de pacientes, sino que también aporta una evaluación sobre su desarrollo de manera inmediata. Esta herramienta fue diseñada por un equipo multidisciplinar de investigadores, de los que forma parte el profesor de la Facultade de Comunicación de Pontevedra Xabier Martínez Rolán.

Este proyecto permite al estudiantado «practicar sus habilidades comunicativas de forma repetida, segura y personalizada, creando situaciones clínicas simuladas, con evaluación y feedback inmediato», señala el director de la iniciativa, Carlos Montilla, profesor del Departamento de Medicina de la Usal y reumatólogo en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

«Los médicos tienen que dar malas noticias y hay que aprender a darlas». El chatbot diseñado permite practicar conversaciones clínicas tantas veces como sea necesario y los algoritmos desarrollados permiten a su vez que esta interacción vaya evolucionado, según la actitud comunicativa del estudiante. «En un sistema sanitario cada vez más saturado y tecnificado, reforzar la comunicación médico-paciente es clave para mejorar la confianza y la calidad asistencial», subraya el reumatólogo Carlos Montilla, que incide en que este proyecto defiende que «la tecnología puede servir para humanizar» la medicina, puesto que saber escuchar, explicar a acompañar al paciente «puede marcar la diferencia entre una buena atención médica y una experiencia frustrante». En ese sentido, los responsables de este proyecto sostienen en que la empatía no es «una cuestión solamente de personalidad», sino «una habilidad que se puede aprender y entrenar».

Noticias relacionadas

Desde la Usal hacen también hincapié en que la IA no pretende sustituir la formación clínica tradicional ni la interacción humana, sino «complementarla y reforzarla», facilitando un entrenamiento continuo de competencias clave que suenen quedar relegadas frente a los contenidos técnicos. Es por eso que los responsables del proyecto proponen que este tipo de herramientas se integren de forma estructural en el currículo formativo de los estudios de Medicina.