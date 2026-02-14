Humor y retranca contra el mal tiempo

A pesar del mal tiempo y las previsiones inciertas para los próximos días, la comarca ya respira el ambiente festivo de estas fechas, con la música o el inconfundible aroma a orejas y filloas anunciando que la espera para el Entroido ha terminado. Anoche la ciudad del Lérez se transformó para recibir a su majestad del Carnaval, el Rei Urco, dando comienzo a una de las celebraciones más esperadas por decenas de incondicionales que en las últimas semanas han multiplicado preparativos, ensayos y pruebas de disfraces.

Urco, con el estandarte festivo. | RAFA VÁZQUEZ

La praza de A Ferrería volvió a ser el corazón de la fiesta y al llegar la noche el monarca fue puntual a su cita. Llegó a ciudad acompañado de su séquito y de comparsas Os Retrincos, Os Miúdos, Amigos dos Rapaces y Flores del Carnaval, para recibir de manos del alcalde el estandarte que en adelante presidirá el Entroido, marcando así el inicio de días de humor y disfraces.

Primeras comparsas que desfilaron por la ciudad. | RAFA VÁZQUEZ

«A partir de agora vou descansar, o responsable é o Rei Urco. Prohibido non pasalo ben», ordenó el alcalde, mientras que el monarca dejó claro que «hoxe empeza o mellor Carnaval urbano. Espero que mellore o tempo». Con todo, el gran protagonismo de la noche inaugural recayó sobre el colectivo Os das Pistas, encargados de la lectura del pregón. Con casi treinta años de trayectoria a sus espaldas, habiendo iniciado su andadura en 1997, este grupo de amigos cumple el viejo sueño de ser los pregoneros de su ciudad. «Sen tempo non era», ironizaron.

«Chove. É bo sinal», señalaron sus integrantes al iniciar un pregón en el que desgranaron los distintos momentos de su participación en el Carnaval, desde su debut hace tres décadas a la inauguración del sambódromo. Sus integrantes no parecían gozar de buena salud, pero tranquilizaron al público: «Non estamos mortos, estamos de parranda».

Tras el pregón, la noche continuó con la animación de calle de comparsas como Os 100Tolos, Os Solfamidas y Os da Caña.

La fiesta vivirá hoy su primer gran baño de masas con el tradicional desfile do Entroido, que arrancará a las 17 horas desde la rúa de José Malvar y para el que se espera que el mal tiempo de una tregua. La comitiva recorrerá varias arterias principales como Loureiro Crespo, Benito Corbal, Peregrina y Michelena hasta finalizar en la rúa da Alameda, culminando la jornada a las 20 horas en A Ferrería con la entrega de premios del concurso de disfraces.

De nuevo será una de las grandes citas de la semana en la comarca, con grupos y comparsas procedentes de distintos puntos de la provincia. A fin de garantizar el correcto desarrollo del desfile, el Concello ha dispuesto un estricto plan de movilidad que afectará al centro urbano durante esta tarde. Los cortes de circulación arrancarán a las 15 horas en la rúa José Malvar, que servirá de punto de concentración para los participantes, para extenderse una hora después, a partir de las 16 horas, al resto del recorrido del desfile.

De igual manera, se aplicarán restricciones de estacionamiento en los horarios y zonas que se han especificado mediante señalización en las calles afectadas, manteniéndose estas medidas hasta la finalización del evento. La hora prevista para el restablecimiento de la normalidad circulatoria se ha fijado en principio para las 21 horas.

El programa festivo de la Boa Vila continuará con intensidad la próxima semana. Entre los hitos más destacados se encuentran la presentación del loro Ravachol el próximo lunes 16 en la Praza da Peregrina y al día siguiente la gran Festa Pirata, que incluirá el desembarco de la tripulación del Burla Negra y un concierto de King África en la Praza de España. El broche final a la semana lo pondrá, como manda la tradición, el entierro del Ravachol el sábado 21, con su cortejo fúnebre y su posterior incineración en el marco de un sentido espectáculo funerario.

También Marín celebrará hoy un desfile, en este caso el infantil, que arrancará a las 16,30 horas y que cuenta por el momento con una decena de comparsas inscritas. La comitiva festiva recorrerá 1.860 euros en premios y recorrerá la Rúa Real, Praza do Reloxo, Rúa do Sol y Concepción Arenal para concluir en el Parque Eguren, donde los más pequeños serán los invitados de excepción a una fiesta.

El Concello anuncia que en caso de lluvia se suspenderá el desfile y se pasará directamente a la fiesta infantil, que se trasladará al pabellón del IES Illa de Tambo.

Si arreciase el mal tiempo en la jornada de mañana se aplazaría el desfile de adultos, que está previsto que arranque a las 17 horas desde la Praza do Regueiro.

Por su parte, el Concello de Poio esperará hasta la jornada de hoy para decidir si modifica sus previsiones festivas. En principio, confía en que el Carnaval arranque mañana con el desfile de Campelo, la primera gran cita de una programación que se extenderá hasta el 19 de marzo. Así, con un ojo puesto en el cielo y otro en el calendario, la comarca se zambulle de lleno en su semana más irreverente. Con paraguas o sin él, la maquinaria del Entroido ya es imparable: el humor y la retranca son el mejor refugio contra los temporales.