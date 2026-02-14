Derrota del Pontevedra casi tres meses después

Después de casi tres meses sin perder, el Pontevedra cayó en su visita al Cacereño por un solitario gol en propia puerta de Álvaro, aunque el conjunto local tuvo dos disparos al palo y una ocasión fallada a puerta vacía que pudieron suponer un marcador mucho más amplio.

El cuadro granate no perdía desde el 22 de noviembre, cuando cayó 1-0 contra el Lugo, precisamente el rival que visitará Pasarón el próximo sábado. No podrá participar en el derbi gallego Cuesta, que fue expulsado por doble amarilla en el tiempo de descuento.

La primera parte estuvo muy igualada, con un Cacereño que dejó la pasesión del balón al Pontevedra y buscó sus opciones a la contra, aunque las primeras ocasiones fueron para los locales. Sufrió el conjunto granate en el arranque del encuentro, con un Cacereño que llegó a tener tres córners seguidos en los que puso en apuros a la zaga lerezana.

La mejor ocasión para los de Rubén Domínguez llegó en el minuto 22, en un centro de Cuesta que toca Yelko Pino y acaba rematando de cabeza Compa, obligando al portero rival a mandar la pelota a córner por encima del larguero. El saque de esquina lo lanzó Diego Gómez muy cerrado, obligando a Diego Nieves a una nueva intervención para evitar el gol olímpico.

En el tiempo de descuento la tuvo Palacín, en un envío en largo de su portero, pero su disparo salió fuera, llegándose al descanso sin movimientos en el marcador.

En la reanudación, aunque el Pontevedra tuvo un primer acercamiento a la portería rival, fue un espejismo, porque el Cacereño tomó pronto el mando del partido. El viento en contra que le tocó sufrir a los granates fue un condicionante más en una segunda parte que no auguraba nada bueno. Rubén Domínguez se dio cuenta y movió ficha dando entrada a Eimil y Resende por Compa y Alberto Gil.

Pero no le salió bien, ya que apenas cinco minutos después llegó el 1-0 para el conjunto local en una jugada desafortunada para el Pontevedra. Fue en un córner lanzado por Ajenjo al primer palo en el que Álvaro, al intentar despejar, acabó colando le pelota en su propia portería.

Noticias relacionadas

El Pontevedra continuó demasiado replegado y no consiguió reaccionar. Superado el minuto 75, Palacín pudo sentenciar a puerta vacía, pero su remate salió fuera. El conjunto local se mantuvo correcto en defensa, sin pasar apuros, y buscó su oportunidad a la contra, pero le faltó puntería; hasta en dos ocasiones remató al palo. Al final no tuvo que lamentarse de estos errores y consiguió llevarse los tres puntos.