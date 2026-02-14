Denuncian turnos bajo mínimos en Bomberos en el 56% de las jornadas

La Xunta de Personal del Concello de Pontevedra sostiene que, lejos de ser un problema puntual, el parque de Bomberos mantiene un mensaje de «falsa normalidad» mientras los datos reflejan lo contrario. Según su análisis técnico de 1.461 días de servicio entre 2022 y 2025, el 56,33% de las jornadas comenzaron por debajo del mínimo de seguridad, fijado en seis efectivos por turno. Incluso con nombramientos obligatorios, en el 18,21% de los días el parque operó por debajo del mínimo, llegando a contar con solo dos o tres bomberos para atender emergencias.

La denuncia se enmarca en la nueva polémica política abierta esta semana por la falta de personal. El PP aseguró que «no se cumplen siquiera los servicios mínimos» y apuntó al último episodio, cuando el parque «ha vuelto a operar por debajo de los servicios mínimos, con tan solo tres efectivos trabajando, a los que se sumó el jefe del servicio». La concelleira popular Pepa Pardo calificó la situación de «absolutamente crítica» y reclamó a la responsable de Personal, Eva Vilaverde, «la adopción de medidas urgentes» para garantizar la seguridad de la plantilla y la protección de la ciudadanía.

Desde el gobierno local, Vilaverde respondió que el parque «está abierto y funcionando con grandes profesionales al frente», aunque admitió una coincidencia de bajas de última hora, permisos y horas sindicales en un momento con un 30% de bajas en la plantilla, lo que «puede provocar que en momentos puntuales haya menos efectivos disponibles». La edil insistió en que se trata de un problema «puntual» y confió en que las altas médicas permitan recuperar la normalidad.

Noticias relacionadas

Para la Xunta de Personal, sin embargo, el problema es estructural y se está sosteniendo a base de sobreesfuerzo. Denuncia que los bomberos soportan una carga laboral muy superior a la del resto de funcionarios, con una media de 357 horas extra anuales hasta alcanzar 1.874 horas, y recuerda que solo en 2022 se registraron 9.059 horas extraordinarias, con un coste superior a 160.000 euros, una cantidad que –según los representantes sindicales– permitiría reforzar la plantilla de forma estable en lugar de depender de prolongaciones de jornada para cuadrar los turnos.