Denuncian «esperas de 21 días» por una cita en el centro de salud

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín , que agrupa a más de 20 colectivos, denunció ayer la situación «insostenible que están padeciendo los vecinos en el centro de salud de Marín con esperas que llegan a los 21 días para una cita con el médico de cabecera». Según sus datos, «en seis cupos de este servicio las esperas de los pacientes van desde los 13 días a los 21 días. En los cupos de dos de las doctoras no hay cita hasta el 25 de febrero. En los cupos de otros dos no hay hasta el 2 de marzo, mientras que un quinto caso la espera llega hasta el 3 de marzo y en otra más hasta el 5 de marzo, lo que supone 21 días de espera».

También explican que «en el centro de salud de Marín hay tres médicas de baja y uno de los que ejerce ahora está prejubilado por lo que solo viene unos días al mes pasar consulta; el resto de esos días son cubiertos parcialmente con prolongaciones de jornada o interconsultas».

La Plataforma señala que «al no sustituirse estos profesionales se generan retrasos y cuando fallan las prolongaciones de jornada haya que reprogramar y reubicar los pacientes. Hay algunas personas a las que llamaron hasta tres veces para cambiarles su cita».

Según Iria Aboi Ferradás, portavoz de la Plataforma, «como viene siendo habitual, la gestión de esta falta de personal está siendo, bastante deficiente por parte de la Gerencia del área sanitaria. Faltan recursos y planificación y eso tiene consecuencias en la sobrecarga del personal y también en los pacientes, especialmente mayores o con enfermedades crónicas, sin atención durante semanas y sin información de resultados de analíticas, radiografías y teleconsultas con especialistas.

Aboi critica «la rapidez con la que actúa la gerencia para intentar callar todas nuestras denuncias públicas frente a pésima planificación de la cobertura del personal en el centro de salud de Marín» y cita el caso del encierro simbólico del día 30 en el propio edificio, en el que aparecieron unidades de Policía Nacional y Local.