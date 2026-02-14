La ciudad roza los 700 litros de lluvia por m2 en 55 días, el doble que en los dos últimos inviernos

Desde que comenzó el invierno, el 21 de diciembre pasado, han transcurrido 55 días, once de ese mes, 31 de enero y los 13 ya cumplidos de febrero. En ese periodo, la estación de Meteogalicia en Campolongo, en la ciudad de Pontevedra, ha recogido algo menos de 700 litros de lluvia por metro cuadrado, a una media diaria que casi llega a 13 litros por jornada: 39 en ese último tramo de diciembre, mas de 340 en enero y cerca ya de los 300 en los trece días de febrero.

En solo doce jornadas los pontevedreses se han podido librar de los paraguas en todo este periodo: siete en diciembre, cinco en enero y ninguno en febrero.

Son algunos de los llamativos datos producto del tren de borrascas que desde finales del pasado año padece la ciudad. Al margen de los temporales Davide y Emilia, ocurridos en diciembre pero antes de que comenzara oficialmente el invierno, en la actual estación ya se acumulan diez fenómenos de gran impacto: Francis el 29 de diciembre, Goretti el 6 de enero, Harry el 16, Ingrid el 20, Joseph el 25, Kristrin el 27, Leonardo el 2 de febrero, Marta el 5, Nils el 10 y Oriana el 11 de este mes.

La próxima borrasca con nombre es Pedro, aún pendiente de su posible llegada. Quizás hoy sábado el sol pueda volver a verse después de días y días de lluvias, viento, granizadas y rayos. Pero será algo fugaz.

Los casi 700 litros por metro cuadrado recogidos en la ciudad en estos 55 días del invierno 2025-2026 (del que aún falta algo más de un mes) suponen prácticamente el doble de lo acumulado en el mismo periodo (del 21 de diciembre al 13 de febrero) de los dos últimos inviernos: fueron unos 320 en la estación de 2023-2024 y unos 380 en la de 2024-2025.

Una de las principales consecuencias es la sucesión de inundaciones en lugares como Fernando Olmedo y otras zonas próximas de la ciudad de Pontevedra, así como en la Rúa do Santo, en Lourizán. En el caso de los desbordamientos del río Valdecorvos, los vecinos afectados aguardan a que Augas de Galicia ejecute su plan de «lagunas de inundación» en el parque del mismo nombre anunciado hace meses. Con el actual tren de borrascas, la situación se ha agravado en las últimas semanas.

Mientras llega esa posible solución, el PSOE reclama ahora actuaciones complementarias como «retirar el actual colector de fecales existente en el lecho del arroyo; que revise el tramo soterrado con el fin de detectar y solucionar posibles obturaciones; y de ser técnicamente posible, que amplíe la galería del río en aquellos puntos en los que se estime oportuno para mejorar el alivio de agua hacia el río Lérez», según indica el portavoz socialista, Iván Puentes.

Son propuestas que el PSOE dice haber recogido entre los vecinos de la zona y que pretende añadir, a través de una enmienda de adición, al texto definitivo de la proposición que el PP llevará a pleno del lunes para instar al Concello a comprometerse para solucionar las inundaciones tanto en el contorno de Fernando Olmedo cómo en la Rúa do Santo en Lourizán.

De este modo, según subraya Puentes, «en la proposición final se demanda al gobierno Local su colaboración directa con la Xunta de Galicia en el desarrollo del proyecto para crear balsas de inundación controladas en Valdecorvos poniendo a disposición los terrenos necesarios y destinando a tal fin una aportación económica específica que permitiría abordar de una manera más integral un problema histórico que padecen cada vez con mayor gravedad los vecinos de Fernando Olmedo, añadiendo demandas y sugerencias que nos hacen los propios afectados».

Recuerdan los socialistas que «el proyecto para crear lagunas o balsas de inundación natural en el arroyo de Valdecorvos, desarrollado en colaboración con la Universidad, fue presentado a los vecinos de Fernando Olmedo en una reunión celebrada en marzo de 2023 y, dada su madurez, Augas de Galicia decidió licitar a principios de 2025 las obras hidráulicas necesarias para ejecutarlo, con un presupuesto de unos 700.000 euros. La actuación contempla la dotación de dos balsas que funcionarán reteniendo el exceso de agua, esencialmente en los momentos en los que las lluvias intensas coinciden con las crecidas del río Lérez: el agua retenida podrá volver a descargarse con seguridad poco a poco una vez pasados esos episodios».

Las inundaciones de la PO-11 llegan al Senado: el BNG reclama medidas

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha registrado varias iniciativas de urgencia para reclamar al Gobierno del Estado que adopte medidas «efectivas y realistas» para poner fin a los «constantes» cortes en la carretera PO-11, entre Pontevedra y Marín, debido a inundaciones, cuando hay lluvias intensas coincidentes con la pleamar.

La senadora nacionalista apunta que esta situación no es puntual y que se ha agravado con la concatenación de borrascas de las últimas semanas, con cortes de la vía «prácticamente a diario». Así, con los carriles anegados, el tráfico debe ser desviado por la antigua carretera PO-546 y por la variante de Marín, la VG-4.4, generando «importantes problemas de movilidad y seguridad vial».

Tras subrayar que es un problema «perfectamente conocido» por el ministerio, censura la «inacción» de la Administración central, por lo que ha exigido una solución «inmediata y práctica». Al respecto, recordó que el Concello de Pontevedra «lleva tiempo» reclamando medidas y acaba de remitir una queja a Transportes por su «manifiesta pasividad».

Noticias relacionadas

Carme da Silva advierte de que incluir ese tramo en un estudio estatal de la Dirección General de Carreteras sobre riesgos de inundación es «insuficiente», porque «los estudios no resuelven el día a día de la gente», y pide medidas efectivas para evitar esos cortes recurrentes, así como hacer públicas las conclusiones del estudio estatal sobre riesgo de inundaciones en el caso de esa vía. «Es hora de pasar de los diagnósticos a las soluciones», ha zanjado.