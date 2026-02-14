Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco cursos sobre inserción laboral

La Fundación para la Orientación Profesional de Galiza (Forga) organiza en su sede en Ponte Caldelas cinco cursos gratuitos de alta inserción laboral para personas desempleadas. Los cursos incluyen prácticas en empresas y formación en prevención de riesgos laborales. Las solicitudes deberán hacerse en la web www.forga.gal, donde también hay más información.

