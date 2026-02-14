Cerca de 30 municipios se suman al plan provincial de astroturismo

Cerca de una treintena de municipios de la provincia se han adherido ya al pionero producto turístico ‘Baixo o ceo das Rías Baixas’, diseñado por la Diputación con motivo de los tres eclipses solares que se podrán observar desde la provincia en el período 2026-2028. «A día de hoy podemos confirmar que 26 concellos ya mostraron su disponibilidad para participar en esta iniciativa, 26 municipios muy interesados y que ya aportaron información clave para el desarrollo de este evento», señaló ayer el presidente de la entidad provincial.

Luis López aseguró que «no serán los únicos, ya que seguimos avanzando en las conversaciones con el resto de ayuntamientos para conseguir que la respuesta, que ya es muy prometedora, sea aún mayor». El presidente de la Diputación aseguró que «estamos muy orgullosos de este programa pionero, porque por mucho que se esté hablando del eclipse y de la situación privilegiada que tenemos como mejor lugar del mundo para observar el fenómeno, nadie había dado pasos para crear un producto concreto». ‘Baixo o ceo das Rías Baixas’ es «la respuesta a una oportunidad de crear un producto turístico experiencial y divulgativo con el que situar la provincia como destino de referencia en astroturismo»..

Añadió que «vamos a dar impulso a esta forma de hacer turismo con una propuesta estructurada para convertir el cielo de las Rías Baixas en un producto turístico estable, al margen de estas acciones puntuales de los tres eclipses previstos», señaló Luis López, que recordó los pasos de los que se compone el producto. En primer lugar, se creará una red de puntos de observación, a lo que le seguirá la promoción de ‘quedadas’ de observación en estos enclaves. Serán experiencias compartidas, divulgativas, accesibles y no especializadas, para que pueda asistir todos los vecinos y visitantes. La Diputación se encargará también de distribuir un kit de observación (gafas homologadas y material divulgativo) a través de la red Info Rías Baixas, y coordinará una campaña de promoción conjunta.

«Seguimos impulsando la sostenibilidad y la diversificación de las Rías Baixas, que es A Nosa Meta, o Noso Destino con un producto que obedece a una apuesta estratégica y que supone el inicio de una serie de actividades alrededor del eclipse solar de 12 de agosto . Estas acciones están concebidas para poner en valor el potencial de la provincia como destino Starlight y para reforzar la colaboración con los ayuntamientos de la provincia en materia turística», concluyó López.

El presidente de la Diputación informó de este asunto tras comentar los contenidos tratados en la Xunta de Goberno Provincial, en la que se movilizaron 1,9 millones de euros «para seguir apostando por la cultura, por el apoyo a los ayuntamientos y también la modernización de la red viaria».

Entre otros asuntos se aprobaron las bases de la tercera edición del circuito +Escénicas, destinado a promover las artes escénicas en gallego en municipios de menos de 20.000 habitantes. El programa eleva su presupuesto hasta los 204.000 euros, un 36% más que en su primera convocatoria. López destacó también el aumento de las ayudas a los ayuntamientos, que podrán recibir hasta un máximo de 4.000 euros en cofinanciación y seleccionar un máximo de cinco espectáculos, con presencia obligatoria de danza si solicitan cuatro o más. Las compañías pueden inscribirse hasta el 28 de febrero; los municipios deberán presentar sus solicitudes entre el 16 y el 31 de marzo. Las actuaciones se celebrarán entre abril de 2026 y marzo de 2027.

El gobierno provincial también ha dado luz verde a dos ayudas por un total de 230.000 euros para Moraña y Silleda, con cargo al tercer Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PEID).

Así, Moraña recibirá 101.000 euros para culminar la tercera fase de mejora del campo de fútbol de Mirallos, con actuaciones en pavimentos, gradas, cerramientos y la creación de un nuevo vestuario. El presidente provincial, Luis López, ha recordado que el PEID está dotado con 8 millones de euros para reforzar las infraestructuras deportivas en municipios de menos de 50.000 habitantes.

Ayudas para recuperar el patrimonio marítimo-fluvial

La Diputación aprobó ayer las ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo-fluvial de la provincia. La línea de subvenciones repartirá cerca de 90.000 euros entre 12 colectivos. Las ayudas permitirán financiar trabajos de restauración, rehabilitación y mantenimiento de embarcaciones tradicionales, así como la adquisición de equipamiento, con el objetivo de preservar este patrimonio y fomentar su uso en actividades socioculturales y divulgativas. Por último, en el ámbito de las inversiones municipales del Plan +Provincia, la Diputación ha decidido destinar un total de 350.000 euros a la creación de empleo en tres ayuntamientos: Moraña recibirá 109.000 euros para contratar a 8 personas desempleadas, Vilaboa contará con 115.000 euros para 6 nuevas incorporaciones y Rodeiro dispondrá de 126.000 euros para 12 contrataciones.