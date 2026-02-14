Marítima
Capitanía intervino en 68 emergencias, sobre todo con barcos de recreo
La Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa intervino el pasado año en 68 emergencias en el mar, la mayoría relacionadas con embarcaciones de recreo. Así lo puso de manifiesto ayer el Ministerio de Transportes a través de un comunicado. En el mismo, se indica igualmente que en 2025 la Capitanía abrió 91 expedientes sancionadores por infracciones graves. También en este caso, la mayoría de ellas estuvieron relacionados con las embarcaciones recreativas de uso particular.
Según el balance de 2025, la de Vilagarcía inició el año pasado un total de 91 expedientes sancionadores por infracciones graves, procedentes de las 137 denuncias recibidas por infracciones contra la seguridad marítima y la prevención de la contaminación del medio marino. «En su mayoría, las denuncias fueron levantadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y relacionadas con embarcaciones de recreo», apuntan desde el Ministerio. Muchas de estas denuncias se cursaron en verano, y en muchas ocasiones estuvieron relacionadas con el uso indebido de motos náuticas o por su empleo en zonas de baño.
