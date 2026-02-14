La Autoridad Portuaria baraja un uso cultural en el futuro en el faro de Ons

El presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, manifestó su interés de impulsar un uso cultural para el futuro del faro de Ons que sea compatible con su función principal como elemento de ayuda a la navegación. La luz del actual faro de Ons cumple este año su centenario y con este motivo, se ha publicado un libro sobre la historia de las señales marítimas de la Ría, titulado «Rojo a Babor», cuyos autores son Enrique Abati, quien fue farero y responsable de señales marítimas de la Autoridad Portuaria y María Eyo, Jefa de la División de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa.

La realidad operativa del faro de Ons, ha evolucionado de forma sustancial en los últimos años, en los que se ha pasado de un encendido manual a un sistema plenamente automatizado y monitorizado. En consecuencia, y sin perjuicio de las exigencias técnicas y de seguridad que siempre deben preservarse, existen partes del inmueble que no resultan imprescindibles para el funcionamiento y mantenimiento ordinario del servicio de ayudas a la navegación y que podrían aprovecharse para otros usos», dice Suárez Costa, que admite que «se está valorando la posibilidad de darle un uso cultural a modo de museo o exposición a la parte del Faro de Ons no necesaria para el servicio».

El presidente de la Autoridad Portuaria destacó la gran labor realizada por los sucesivos fareros en la isla, «que han dedicado a lo largo de los años parte de su tiempo y sus conocimientos para recuperar y conservar piezas históricas vinculadas al faro y a las señales marítimas» y considera que ahora se abre una oportunidad «para ordenar y consolidar ese contenido bajo un formato museístico, siempre compatible con el servicio y sin interferir en las necesidades presentes y futuras del sistema de ayudas a la navegación, que es fundamental para la seguridad en la ría».

En este sentido, el presidente ya ha iniciado contactos con el resto de administraciones implicadas para ir definiendo las características y singularidades del proyecto que también habrá de concretar su forma de gestión. La Autoridad Portuaria también ha convocado para la próxima semana a algunos colectivos sociales y culturales que han manifestado su inquietud por el futuro del faro «con el objetivo de abrir una vía de diálogo e intercambio de ideas que nos ayuden a materializar el proyecto», concluyó Suárez Costa.