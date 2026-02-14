El Arquivo Provincial cierra los soportales donde suelen dormir personas sin techo

La Diputación de Pontevedra ha aprobado un proyecto técnico para la dotación de un cierre en el edificio que alberga el Servicio de Patrimonio Documental y Bibliográfico, el Arquivo Provincial de la calle Padre Amoedo, con una inversión de cerca de 50.000 euros y un plazo de ejecución estimado de tres meses, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del acceso al inmueble.

Aunque la Diputación no hace referencia a ello, este acceso, ubicado en un espacio asoportalado, es utilizado por personas sin techo para dormir, lo que generó quejas entre los usuarios. Se adoptan así medidas como las aplicadas por algunas comunidades de vecinos con el mismo problema.

Según la entidad provincial, con la intervención prevista «se instalará un cierre en la zona colindante con la calle, manteniendo dos portales de acceso y respetando tanto la entrada accesible como la escalera existente, con el fin de reforzar la seguridad sin alterar la funcionalidad ni la accesibilidad del espacio»

La actuación cuenta ya con la correspondiente licencia municipal y la Diputación procederá ahora a tramitar el expediente de contratación de las obras de este edificio histórico que recoge, organiza y sirve la documentación producida por el servicios y organismos de esta Administración, junto con aquellos otros fondos y colecciones documentales recibidas por vías y causas diversas. Por tanto, las obras no serán inmediatas, pero se estima que antes de final de año estará instalado este cierre traslúcido.