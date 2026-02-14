La AECC apela por una atención integral
Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora este domingo, 15 de febrero, desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra se pone el foco en la importancia de ofrecer una atención integral a los niños y niñas con enfermedad oncológica y a sus familias, ya que no solo afecta a la salud física, sino también al bienestar emocional.
