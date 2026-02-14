Los accidentes con animales se duplican en una década en Pontevedra: 82 al mes

Con una población de jabalíes cada vez mayor y que frecuenta ya los cascos urbanos, y un notable censo de manadas de caballos sueltos en el monte, en especial en el rural, la provincia de Pontevedra suele ser escenario desde hace años de accidentes de circulación con animales implicados, al irrumpir en la calzada. Pero si hace diez años se registraban menos de cuarenta casos al mes en las carreteras interurbanas, esa cifra ya se ha duplicado en 2025 concluyó con 990 siniestros de este tipo, una media de 82 mensuales.

Así se pone de manifiesto en el balance provincial que acaba de publicar la Dirección General de Tráfico (DGT) con una comparativa desde 2015 hasta ahora. Ese informe revela que e problema parece haberse agravado en los últimos años, ya que 2019 se cerró con 689 accidentes con animales implicados, y desde entonces se produjo un espectacular incremento: 993 siniestros en 2023, otros 980 en 2024 y 990 el pasado ejercicio.

Pontevedra no es la provincia con más siniestralidad vial relacionada con la fauna, tanto salvaje como domestica, un lugar que ocupa Burgos con más de 2.300 accidentes, pero sí llama la atención la subida de la estadística, en la que no figuran las provincias vascas o catalanas, cuyas competencias de tráfico no corresponden a la DGT. También destacan las cifras de a Coruña (1.444, un 80% más que hace una década), los 1,715 de Lugo, cuatrocientos accidentes más que en 2015, y Ourense, con 1.584 siniestros, un aumento del 70%.

Ya hace unos días, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, mostraba su preocupación sobre los problemas causados por la fauna, en especial los jabalíes, ya que supone el 62% de todos los casos, con 619 accidentes en los que estuvieron implicados estos animales, por delante de los 116 de los corzos, los 11 con perros, 43 con caballos y 24 con zorros, todo ello en carreteras interurbanas, sin incluir posibles siniestros en cascos urbanos.

Aunque se trata de un fenómeno generalizado en toda la provincia, la principal preocupación se concentra en comarcas muy rurales, con especial intensidad en la invasión de los caballos en viales de Morrazo, entre ellos, la Variante de Marín.

Los jabalíes son los principales protagonistas de este fenómeno. La de Pontevedra es la provincia gallega que presenta menor siniestralidad vial relacionada con los jabalíes, ya que, por ejemplo, en las de A Coruña y Ourense se sobrepasan las 1.000 colisiones al año, y en la de Lugo rondan las 900. Por meses, los más peligrosos para los conductores son los comprendidos entre octubre y enero, y sobre todo los de noviembre y diciembre. En 2024, de hecho, y según los datos de la Dirección General de Tráfico, los jabalíes habían causado un millar de accidentes en Galicia solo entre noviembre y diciembre. En cambio, la incidencia es mucho menor a principios del verano, con apenas 150 siniestros en toda la comunidad autónoma durante los meses de junio o julio.

Para evitar estos accidentes, es importante tomar precauciones como reducir la velocidad, especialmente en zonas con alta presencia de jabalíes, y hacer sonar el claxon para ahuyentarlos. También es fundamental estar atento a las señales de advertencia en las carreteras.

Una de las vías señaladas en algunos tramos, sobre todo de noche, es la carretera autonómica PO-531 que comunica Vilagarcía con Pontevedra así como algunas de alta capacidad, ya que se han dado casos de jabalíes que accedieron a la cazada a pesar de las barreras de alambre. Pero la presunta superpoblación de jabalíes en Galicia no solo tiene repercusiones en la seguridad de las carreteras, sino también en la agricultura. En las reuniones mantenidas por la Consellería de Medio Ambiente con el sector cinegético se ha hablado sobre los avisos por daños en cultivos agrícolas, pues estos también se han disparado en los últimos años.

Así, si en la temporada 2018-2019 se habían producido en la provincia de Pontevedra 412 avisos por daños (comunicaciones remitidas a la Xunta por los propietarios de las fincas con daños, para cobrar las pertinentes indemnizaciones), esta cifra se había duplicado en la temporada 2024-2025 hasta llegar a los 738 expedientes.

En Galicia, el crecimiento ha sido porcentualmente menor, puesto que hay amplias zonas de la comunidad autónoma que están deshabitadas, y hay grandes extensiones de campo incultas. Aún así, se pasó de 3.000 avisos por daños en la temporada cinegética de 2018-2019 a 4.300 en la de los años 2024-2025. El aumento de las poblaciones de jabalí en Galicia, según los datos oficiales aportados por la Consellería de Medio Ambiente, se produce pese a que la actividad cinegética ha sido mucho mayor. Prueba de ello es que a finales de los años 90 se abatían en Galicia unos 3.200 jabalíes cada año.

Noches de domingo en noviembre y diciembre, las horas más peligrosas

El estudio de la DGT hace un análisis más detallado de los accidentes con animales en toda España en 2024, pero se podría extrapolar a la provincia. Así, en el 26% de los siniestros viales con animales estuvieron implicadas personas conductoras de 45 a 54 años, mientras que entre 35 a 44 años eran el 22%. Además, los hombres al volante suponen en el 73% de estos accidentes, pero se observa un aumento de los casos entre mujeres conductoras.

Respecto al día, los domingos son los días que concentran la mayor siniestralidad vial con implicación de animales, acumulando el 16% del total de casos y en cuanto a la hora del día, el período de 22.00 a 22.59 horas es el que registra la mayor cantidad de siniestros con implicación de animales, con el 12% del total. A su vez, noviembre y diciembre reúnen las mayores cifras de siniestralidad con el 11% del total cada uno. Por su parte, los domingos de noviembre y diciembre son los que registran las mayores cifras de siniestros viales relacionados con la fauna.