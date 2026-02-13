A Telleira expondrá el patrimonio etnográfico y natural de su entorno

El Concello de Sanxenxo propone a Amazing Up Ingeniería Interactiva del Ocio para ejecutar la museografía de A Telleira por 133.100 euros. El objetivo que se persigue tras la reforma integral del edificio de Vilalonga, la puesta en valor del exterior y la creación de una zona de estacionamiento ordenado es poner en valor el patrimonio etnográfico y natural del entorno más cercano y de As Telleiras y el ecosistema de todo el complejo intermareal Umia-O Grove.

La museografía del centro se sustentará en una diversidad de soportes gráficos que desempeñarán un papel crucial al permitir una visualización detallada y atractiva de los ecosistemas, facilitando la comprensión de la relación entre el territorio y su flora y fauna.

Entre los elementos gráficos previstos se incluye un mapa detallado de la zona, a gran escala que destaque la ubicación geográfica del complejo, incluyendo sus límites y áreas protegidas. Este mapa ayudará a los lectores a situarse y a comprender la extensión del territorio abarcado. También habrá, diagramas geológicos que muestren la distribución de sedimentos, tipos de suelo y estructuras geológicas subyacentes. Estos diagramas facilitarán la comprensión de cómo se ha formado el terreno y cómo influye en los ecosistemas actuales.

Otro apartado es el de esquemas hidrológicos, con imágenes que expliquen el flujo de las corrientes de agua, tanto fluviales como oceánicas, y su influencia en la creación y mantenimiento de los estuarios y marismas.

Habrá también mapas de áreas protegidas e ilustraciones históricas y esquemáticas de las telleiras en funcionamiento, así como diagramas que expliquen el proceso de extracción de arcilla, modelado y cocción de tejas y ladrillos.

Unas infografías mostrarán los diferentes tipos de ecosistemas presentes en el complejo (marismas, estuarios, bancos de arena, etc.) y sus características distintivas. y unos diagramas de cadenas tróficas representarán las relaciones alimentarias entre las especies del complejo, destacando la biodiversidad y la interdependencia entre flora y fauna. En el exterior se colocarán paneles interpretativos en puntos estratégicos.

El Concello continúa así con la rehabilitación integral del edificio con un presupuesto de 759.940 euros financiado a través de los fondos Next Generation. El objetivo primordial de esta reforma es transformar el edificio, construido en 2003 y con una superficie de 2.504 metros cuadrados, en un modelo de eficiencia energética.

Se implementa una compartimentación espacial interior que permitirá una climatización independiente y la instalación de sistemas de ventilación y climatización de máxima eficiencia. Además, se mejorarán los sistemas de aislamiento y drenaje, y se optimizará la iluminación con tecnologías de bajo consumo. Se contempla una reordenación del espacio interior para albergar una sala de exposición permanente de 843 metros cuadrados, una sala multiusos de 53,56 metros cuadrados, un espacio para talleres de interpretación y un almacén.

Además, el edificio contará con un centro de documentación, una sala audiovisual y una sala de exposición itinerante de 196 metros cuadrados, con una tienda temática y otras áreas como aseos, oficinas y un porche. En el exterior se habilitará un pequeño aparcamiento acotado.