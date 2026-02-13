Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones Policía LocalParos Stellantis VigoLey MultirreincidenciaConcesiones en la costaMuere Alonso MonteroCompra Centro Comercial MeixueiroEspanyol-Celta
instagramlinkedin

Policía Local

Sanxenxo inspecciona los vehículos de transportes

La Policía Local de Sanxenxo lleva a cabo estos días una campaña de control de vehículos de transporte con el «objetivo de reforzar la seguridad viaria y garantizar un servicio responsable a la ciudadanía», por lo que se anima a «los transportistas a cumplir con la normativa vigente».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents