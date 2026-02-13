San Valentín rejuvenece

A pocas horas de que se celebre San Valentín, el comercio y la hostelería ultiman los detalles para una jornada que, lejos de perder fuerza, parece estar viviendo una segunda juventud. Si tradicionalmente el 14 de febrero era una fecha marcada en rojo para parejas consolidadas, los comerciantes coinciden este año en un fenómeno claro: la «Generación Z» y los «Millennials» han tomado el relevo del romanticismo, empujados por las tendencias visuales de las redes sociales.

Para el sector de la joyería, San Valentín se ha consolidado como el gran pico de ventas situado estratégicamente entre la Navidad y el Día de la Madre. En este ámbito, la estadística es rotunda. «La mayoría, por no decir el 99,9%, son hombres», asegura Miriam desde la joyería Ferse.

Lo que ha cambiado es la edad de esos clientes. «Últimamente se está uniendo mucho la gente joven, los chicos jóvenes», explica Miriam, quien atribuye este auge directamente al consumo digital: «Las chicas hoy en día ven lo que llevan las influencers en Instagram y eso marca la pauta».

¿El producto estrella? La personalización. La marca Pandora y sus charms (abalorios) lideran la demanda. «Hay muchas parejas a las que les gusta grabar ese charm para hacerlo más personalizado», apunta la profesional de este establecimiento de la calle Oliva. Aunque se venden anillos y colgantes, el detalle simbólico, a menudo en forma de corazón o con toques rojos, sigue siendo el rey.

Globos y peluches, favoritos de los más jóvenes. / Rafa Vázquez

En el sector florista, la tradición manda, pero con matices. Adriana, de Tendencias Floristas, confirma que aunque la jornada es intensa («un poco más que el día a día, aunque sin llegar a las cifras del Día de la Madre», matiza), los gustos están evolucionando.

El precio de la rosa roja suele incrementarse entre un 20% y un 30% en estas fechas debido a la demanda de los productores

La hegemonía de la rosa roja, cuyo precio suele incrementarse entre un 20% y un 30% en estas fechas debido a la demanda de los productores, empieza a compartirse con otras variedades. «Este año está empujando mucho el tulipán», revela Adriana. De nuevo, el factor internet es clave: «Hay mucho joven que mira internet y busca flores diferentes, colores rosas... ya no es solo la rosa roja».

Adriana también destaca un cambio en el hábito de consumo de los más jóvenes, que han incorporado la flor a su lenguaje cotidiano: «Ves al típico chico que va a buscar a su novia a casa y le lleva dos flores simples. Se está utilizando muchísimo más la flor».

En Tendencias Floristas constatan que los tulipanes toman el relevo a las rosas rojas. / Rafa Vázquez

Donde más se percibe esta fiebre juvenil es en los artículos de regalo y decoración. Jessica, de Meli Fiesta (anteriormente Party Fiesta), asegura que el perfil mayoritario de comprador ronda ahora mismo «entre los 16 y los veintipocos años».

«Los adolescentes son muy románticos», afirma Jessica. Para este segmento, el regalo perfecto se aleja de las grandes inversiones y se centra en el impacto visual y afectivo: globos, peluches y flores de papel. Mientras los jóvenes compran con antelación, el comercio espera que los perfiles de mayor edad acudan a última hora para «completar» sus regalos principales.

Menús de autor para celebrar

La celebración no se queda solo en el objeto, sino que se traslada a la mesa. Para la hostelería, San Valentín supone dinamizar un mes de febrero habitualmente tranquilo. Es el caso de Ven do lume, el «benjamín» de la restauración local que, con apenas dos meses de vida, afronta su primer 14 de febrero con optimismo.

El restaurante Ven do lume propone un menú especial de 5 pases para celebrar San Valentín. / Gustavo Santos

Mon Lage, chef y propietario, representa la tercera generación de una familia de cocineros. Para esta fecha ha diseñado una propuesta que busca competir no solo en precio, sino en originalidad y calidad. «Es un día en el que la gente sale a comer o cenar, y para ello ofrecemos un menú degustación de cinco pases», explica desde el restaurante ubicado en Arzobispo Malvar.

Para la hostelería la jornada supone dinamizar un mes de febrero habitualmente tranquilo

Su propuesta incluye desde croquetas cremosas de jamón y zamburiñas curadas con gel de maracuyá, hasta platos más contundentes como la corvina con puré de tubérculos o una terrina de cordero. El cierre, un complejo postre de texturas de chocolate y café.

Para Lage, cuya cocina es un homenaje a su abuela y a la tradición del «buen comer» familiar, la acogida del restaurante está siendo muy positiva gracias al boca a boca. «Noto que cada vez más gente quiere venir a probar una propuesta diferente», concluye.

Con las reservas cerrándose y los escaparates llenos de corazones, tulipanes y joyas, la ciudad demuestra un año más que, ya sea por tradición, por influencia digital o por el simple placer de regalar, San Valentín sigue gozando de una salud de hierro.