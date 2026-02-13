El PSOE pide que se inspeccione el tramo del río Valdecorvos que causa inundaciones en Pontevedra

Los vecinos de Fernando Olmedo y otras zonas próximas de la ciudad de Pontevedra, que padecen inundaciones cada vez que llueve con fuerza al desbordarse el río Valdecorvos, aguardan a que Augas de Galicia ejecuta su plan de "lagunas de inundación" en el parque del mismo nombre anunciado hace meses. Con el actual tren de borrascas, la situación se ha agravado en las últimas semanas.

Mientras llega esa posible solución, el PSOE reclama ahora actuaciones complementarias como "retirar el actual colector de fecales existente en el lecho del arroyo; que revise el tramo soterrado con el fin de detectar y solucionar posibles obturaciones; y de ser técnicamente posible, que amplíe la galería del río en aquellos puntos en los que se estime oportuno para mejorar el alivio de agua hacia el río Lérez", según indica el portavoz socialista, Iván Puentes.

Son propuestas que el PSOE dice haber recogido entre los vecinos de la zona y que pretende añadir, a través de una enmienda de adición, al texto definitivo de la proposición que el PP llevará a pleno del lunes para instar al Concello a comprometerse para solucionar las inundaciones tanto en el contorno de Fernando Olmedo cómo en la Rúa do Santo en Lourizán.

De este modo, según subraya Puentes, "en la proposición final se demanda al gobierno Local su colaboración directa con la Xunta de Galicia en el desarrollo del proyecto para crear balsas de inundación controladas en Valdecorvos poniendo a disposición los terrenos necesarios y destinando a tal fin una aportación económica específica que permitiría abordar de una manera más integral un problema histórico que padecen cada vez con mayor gravedad los vecinos de Fernando Olmedo, añadiendo demandas y sugerencias que nos hacen los propios afectados".

Noticias relacionadas

Recuerdan los socialistas que "el proyecto para crear lagunas o balsas de inundación natural en el arroyo de Valdecorvos, desarrollado en colaboración con la Universidad, fue presentado a los vecinos de Fernando Olmedo en una reunión celebrada en marzo de 2023 y, dada su madurez, Augas de Galicia decidió licitar a principios de 2025 las obras hidráulicas necesarias para ejecutarlo, con un presupuesto de unos 700.000 euros. La actuación contempla la dotación de dos balsas que funcionarán reteniendo el exceso de agua, esencialmente en los momentos en los que las lluvias intensas coinciden con las crecidas del río Lérez: el agua retenida podrá volver a descargarse con seguridad poco a poco una vez pasados esos episodios".