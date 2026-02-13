Nueva polémica en Pontevedra por la falta de bomberos

La situación que atraviesa desde hace meses el parque de Bomberos de Pontevedra, con escasez de personal, ha provocado un nuevo enfrentamiento entre PP y gobierno local. Los populares denuncian que no se cumplen siquiera los servicios mínimos y el equipo municipal garantiza el servicio aunque admite "bajas puntuales".

La concejala del PP Pepa Pardo alertaba esta semana de nuevo "de la grave situación que atraviesa el Parque Municipal de Bomberos, que en las últimas horas ha vuelto a operar por debajo de los servicios mínimos, con tan solo tres efectivos trabajando, a los que se sumó el jefe del servicio".

Exige a la responsable del área de Personal, Eva Vilaverde, "la adopción de medidas urgentes que garanticen la seguridad y la salud laboral de los trabajadores municipales, así como la protección de la ciudadanía ante cualquier emergencia que requiera la intervención del servicio de extinción de incendios".

“La situación del Parque de Bomberos es absolutamente crítica. Una ciudad que supera los 83.000 habitantes no puede funcionar con tan solo tres efectivos. La infradotación del servicio es alarmante, y así lo hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, pero más grave nos parece que se estén incumpliendo frecuentemente los servicios mínimos, poniendo en riesgo tanto a los propios trabajadores municipales como a los vecinos de Pontevedra", señala Pardo.

Esta queja se produce "después de la alerta de los bomberos" y de una nueva reunión del portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, y de la propia Pepa Pardo, con los representantes de los trabajadores municipales.

La propia Eva Vilaverde replicaba poco después al PP y garantizaba que el parque "está abierto y funcionando con grandes profesionales al frente", si bien admitía una coincidencia de bajas de última hora, permisos y horas sindicales, en un momento con un 30% de bajas en la plantilla, lo que "puede provocar que en momentos puntuales haya menos efectivos disponibles".

La edil insiste en que es un problema "puntual" y espera que lleguen pronto las altas médicas para recuperar la normalidad.