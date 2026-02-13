El mercado semanal estará operativo el lunes pese a ser festivo local

El mercado semanal de Caldas de Reis estará operativo el próximo lunes de Carnaval pese a ser festivo local. Así lo confirmó ayer el alcalde, Jacobo Pérez, después de mantener un encuentro con los vendedores. «Hicimos una consulta para saber si los profesionales querían que el mercado se organizara igualmente, pese a ser día festivo, y más del 90% quiso que se trabajara ese día, por lo que damos cumplimiento a su demanda», indicó Pérez Gulín. De este modo, los puestos estarán operativos en su horario habitual en el casco urbano, entre las 8.00 y las 15.00 horas aproximadamente.

El regidor destacó «la importancia que tiene el mercado semanal de Caldas como motor dinamizador de la villa, desde el punto de vista económico y social. Comenzó a celebrarse a finales del siglo XIX y acuden cerca de medio centenar de puestos con una gran variedad de productos, como piezas de ropa, calzado, alimentación, fruta, plantas o elementos vinculados con el ocio e incluso libros. Tal y como recuerda Jacobo Pérez, el mercado se sitúa en las cercanías de la Plaza de Abastos.