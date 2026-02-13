Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura y patrimonio

Un libro colectivo invita a conocer el arte, leyendas y tradiciones de Forzáns

El Pazo Provincial acogió ayer el debut de esta obra promovida por la Asociación O Torreiro

Presentación, ayer en el Pazo Provincial, del libro sobre Forzáns. | FDV

S. R.

Pontevedra

El patrimonio material e inmaterial del interior de la provincia tiene desde este jueves un nuevo baluarte bibliográfico. El presidente de la Diputación, Luis López, presentó la obra «Forzáns: historias de petroglifos, castros, pazos e afouteza», un volumen editado por la Asociación Veciñal e Cultural O Torreiro que radiografía la historia de esta parroquia de Ponte Caldelas.

Durante el acto, López estuvo acompañado por el presidente de la asociación, Antón Xil, así como por parte del equipo de autores, entre los que figuran el historiador Buenaventura Aparicio y la ilustradora Uxía Francisco. La publicación se define como una «obra coral» que entrelaza el rigor de los estudios científicos sobre arte rupestre, heráldica y asentamientos castrexos con la riqueza de la tradición oral y las leyendas preservadas por los vecinos.

Noticias relacionadas

Luis López reivindicó el papel de la institución provincial como una gran «Casa de la Cultura» para todos los concellos. El mandatario destacó el compromiso del gobierno provincial con la dinamización lingüística y cultural, recordando que este año se destinarán 450.000 euros a líneas de ayuda para la edición de libros y apoyo a colectivos. Por lo que respecta al libro, lo definió como una herramienta clave para «fortalecer nuestras raíces» y animó a la ciudadanía a descubrir los secretos que esconde Forzáns.

