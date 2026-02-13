La Gala do Chapante de Cuntis rinde homenaje a las siete décadas de Casa Chedas

El Concello de Cuntis, implicado ya en su Festa do Lacón con Grelos, rinde homenaje este año a la trayectoria de un local que, desde los años 50, fue mucho más que un bar: fue el corazón de la vida social de la parroquia de Troáns. Se trata de Casa Chedas, que será la protagonista de la Gala do Chapante el próximo 20 de febrero.

Este establecimiento se describe como "mucho más que paredes y techos; es la memoria viva de un pueblo" y el reconocimiento de Cuntis "no solo por su longevidad, sino por su inestimable contribución como punto de unión para varias generaciones de vecinos"

La historia de Casa Chedas se remonta a la década de 1950. El que hoy es un referente hostelero nació, curiosamente, como un punto de recogida de leche. Su fundador, José Chedas Pereira, junto a su mujer María del Carmen Lorenzo Domínguez, iniciaron esta andadura mientras José trabajaba para la fábrica de Nestlé en Cesures. Era el encargado de recoger a leche y enviarla y desde este local se organizaba la logística diaria.

Pero el espíritu emprendedor de la familia no quedó ahí. Paralelamente, el establecimiento funcionaba como barbería, donde se cortaba el pelo a los vecinos, lo que convirtió el local en un espacio de encuentro y atención a la comunidad.

En 1955, el establecimiento dio un salto cualitativo. Amplió su actividad con la apertura de una taberna que no solo servía comidas y bebidas, sino que incorporó un pequeño ultramarinos y, además, ofrecía servicio de taxi. Casa Chedas se consolidó entonces como el centro neurálgico de la zona, el lugar donde se cubrían las necesidades básicas del día a día y donde siempre había una mano tendida para ayudar a los vecinos.

Durante más de dos décadas, la taberna y la recogida de la leche convivieron en armonía. Fue en 1977, tras el cese de la etapa de la leche y el cierre del ultramarinos, cuando el negocio pasó a centrarse exclusivamente en el bar, reformándose para adaptarse a los nuevos tiempos como establecimiento hostelero.

Esta historia no se entendería sin el trabajo familiar. A lo largo de los años, los cuatro hijos del matrimonio, Alicia, Carmen, Pepe y Moncho, colaboraron activamente, manteniendo vivo el espíritu de trabajo y sacrificio.

Finalmente, en 1985, se produjo el relevo definitivo. El hijo menor, Ramón Chedas Lorenzo (Moncho) y su mujer María José López Romero, tomaron las rentas del local. Ellos heredaron no solo el negocio, sino el legado iniciado por sus padres, continuando la tradición y consolidando el bar como un referente social.

Ahora, el Concello de Cuntis, a través de la Gala do Chapante, quiere devolver a Casa Chedas una pequeña parte del que ellos dieron a la comunidad. Subraya que "este pequeño regalo que reciben es un símbolo de gratitud por décadas de puertas abiertas, de conversaciones compartidas y por ser, en definitiva, el punto de reunión para varias generaciones que encontraron en Casa Chedas un hogar fuera de la casa".