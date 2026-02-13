La conexión viaria y la demanda de agua condicionan la ampliación de O Campiño

La ampliación del parque empresarial de O Campiño, uno de los primeros ejecutados en la comarca y con más de treinta años de funcionamiento, ya tiene luz verde ambiental para crecer en 160.000 metros cuadrados más, apenas la mitad de lo previsto inicialmente. Pero ese permiso tiene condiciones, entre ellas la necesidad de mejorar la red viaria de acceso y, sobre todo, las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, ya que las actuales serían insuficientes para la futura demanda.

Así lo ha advertido el Concello y se recoge en la autorización inicial de la Consellería de Medio Ambiente, que incluye condicionantes en distintos aspectos como la protección del patrimonio cultural existente en el entorno, la integración paisajística, la movilidad, la gestión de los recursos hídricos -el abastecimiento, saneamiento y gestión de las aguas pluviales- y una adecuada zonificación acústica de la superficie de actuación.

En concreto, el documento señala que «debe quedar garantizado el abastecimiento de agua, el saneamiento de aguas residuales y la gestión de las aguas residuales» y hace especial hincapié en que «deberá justificarse la existencia de reservas de agua suficiente para atender la nueva demanda e incorporar las medidas previstas para garantizar la adecuada conexión del ámbito con los sistemas generales exteriores».

En materia de tráfico se subraya que «deberá completarse el estudio de movilidad y justificar la capacidad de las redes viarias existentes para acoger el incremento del tráfico asociado a la ampliación del parque».

En este sentido, el Concello alertaba de que estas nuevas parcelas empresariales «se traducirán en una intensidad de tráfico de 3.620 vehículos al día, que absorberá la PO-532», el vial entre Pontevedra y Ponte Caldelas que en 2022 ya recibía unos 5.700 coches, por lo que ampliación de O Campiño podría elevar su tráfico más de un 30%.

Además, el Concello recordaba que «la entrada principal al polígono actual y al vecino de A Reigosa se realiza a través de una glorieta situada en el kilómetro 6,4 de esa carretera autonómica», mientras que unos metros antes, en el kilómetro 5,7 «arranca un camino que da acceso secundario al polígono y desemboca en la zona de ampliación» por lo que reclama realizar una nueva rotonda en ese punto. Medio Ambiente aconseja a Xestur, promotor del proyecto, que valore esa posibilidad.

En materia de servicios, el informa municipal señala que «en cuanto al abastecimiento, al aumentar la demanda de agua habría que incrementar las horas de bombeo desde el depósito de San Mauro, solución no viable debido a una sentencia judicial que limita las horas de funcionamiento de esa estación». Por ello, se plantea como alternativa «tomar agua de la red de transporte que parte del depósito de Castro Senín e impulsarla desde el lugar de Valadares hasta los depósitos existentes en el polígono».

Con respecto al saneamiento «la red municipal actual no es suficiente para la ampliación por lo que habrá que proceder a un refuerzo del sistema general», además de «tener en cuenta que Vivenda prevé una urbanización para acoger dos mil viviendas en el ámbito de San Mauro». Con todo ello, añade que «los estudios realizados hasta hoy pasan por actuar en la conducción de residuales que transcurre a lo largo de la margen derecha del río de Os Gafos, concretamente un tramo en el entorno de la estación de autobuses y otra en la margen izquierda del río a partir de la calle General Rubín hasta llegar al bombeo de la avenida de Marín».

Por su parte, algunos particulares alegaron el proyecto para reclamar «la adopción de medidas detalladas que incluyan, entre otras cuestiones, la instalación de pantallas antirruido, barreras vegetales, aislamientos y otras elementos para reducir la contaminación acústica». Por ello, Medio Ambiente pide una «zonificación acústica de la superficie de actuación», además de medidas para proteger diversos yacimientos arqueológicos próximos.

La superficie total prevista es de 160.045 m2, si bien las parcelas para uso empresarial serían solo 89.189 m2, junto a 52.858 para zonas verdes (en algunos casos para proteger mámoas), 13.824 m2 más para viales y aparcamiento y 4.174 para equipamientos públicos.

La ordenación del ámbito se configura alrededor del viario coincidente con la calle Monte Louredo, que se prevé acondicionar. Al norte de esta vía se dispone una manzana para usos industriales y comerciales rodeada por una zona verde que ejerce de barrera e integración de yacimientos identificados en el entorno. El plan recoge al sureste otra vía y, frente a ella, una parcela destinada a equipamientos, una zona verde circundante en la que se localiza otro yacimiento y un área de aparcamiento.

En cuanto a los servicios principales, para el abastecimiento se prevé la ejecución de una nueva conducción desde el depósito situado del parque empresarial de O Campiño hacia la calle Monte Louredo y, en relación con el saneamiento, las aguas residuales se conducirán a la estación depuradora de aguas residuales de Praceres y, de no ser posible, se buscará otra alternativa para su gestión.

El plan también establece la conexión a las redes de energía eléctrica, gas y telecomunicación existentes en el entorno y recoge que los viarios estructurantes contarán con carril bici, incluyendo en una franja de vegetación de un metro de separación y zonas de estacionamiento.