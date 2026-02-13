El Concello inicia la licitación de diez puestos del Gastroespazo del Mercado

La concelleira de Promoción Económica e Mercados, Anabel Gulías, anunció este viernes el inicio del expediente para la licitación de diez espacios situados en el primer piso del Mercado de Abastos. El objetivo del gobierno local es publicar los pliegos entre finales de marzo y principios de abril para que los nuevos negocios estén operativos en verano, consolidando así la recuperación de la actividad en el recinto.

Según explicó Gulías, la licitación abarca un total de 12 espacios que conforman nueve puestos comerciales y un bar. Se trata de los espacios que actualmente se encuentran vacíos pero equipados y listos para su uso, sin necesidad de realizar obras mayores de adecuación eléctrica, a diferencia de otros espacios que quedarán pendientes para una fase posterior.

Las nuevas autorizaciones tendrán un formato diferente a las de 2019. Se otorgarán por un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de tres. La edil justificó este cambio como una medida transitoria: la intención final del Concello es acometer las reformas necesarias para acondicionar la totalidad del andar y, a largo plazo, sacar a concurso una gerencia externa que gestione integralmente todo el espacio.

Los cánones anuales para los adjudicatarios se mantendrán en cifras accesibles para fomentar el emprendimiento: los precios oscilarán entre los 301,32 € y los 357,72 € al año, dependiendo del tipo de puesto.

El proceso de selección tendrá como base la solvencia técnica y la calidad del proyecto. Se valorará la trazabilidad del producto, la estrategia comercial, la sostenibilidad, las propuestas de acción conjunta y la generación de empleo, especialmente el femenino. Los usos permitidos siguen la línea de la convocatoria anterior: semillas, harinas, bodegas, conservas y otras propuestas gastronómicas o de almuerzos.

Anabel Gulías destacó que, tras un inicio de mandato en el que el espacio se encontraba en un estado "calamitoso", el Mercado fue "resucitado" gracias a la programación continua de actividades. "Estamos devolviéndole la vida a un emplazamiento que es único en nuestra ciudad y que tiene mucho futuro", afirmó la concelleira.

Además, la edil señaló que en esta nueva etapa, el Concello reforzará el servicio de limpieza y buscará una mayor flexibilidad horaria, aunque manteniendo unos mínimos de apertura obligatoria para garantizar el buen servicio a la ciudadanía.