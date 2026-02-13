Auxiliar de enfermería, ayudante altruista

El área sanitaria se caracteriza por la ayuda desinteresada del prójimo, generalmente, entre las paredes de una clínica. El alumnado del Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería del IES Martín Sarmiento han querido adelantarse al día que puedan ejercer su oficio y han querido poner en marcha su labor solidaria tendiendo puentes entre Pontevedra y Benarés, en India, y ayudar, a través de la ONG Lotus Spain, a los más necesitados a más de 7.500 kilómetros de distancia.

La iniciativa, impulsada por Claudia Sillero y Patricia Diz, docentes del ciclo y colaboradoras en la organización, consiste en una feria de la salud de carácter solidario que dio comienzo ayer y se termina a lo largo del día de hoy. «La idea surgió buscando una competencia más transversal en los alumnos, la solidaridad. Se les planteó que había una ONG conocida y salió hacerlo a favor de Lotus Spain. Tuvimos conexión con India, hablamos con ellos y los niños de allí nos hicieron unos dibujos», matizó Sillero.

Durante la mañana de ayer, los pasillos del instituto rezumaban solidaridad y sanidad por los cuatro costados. Desde la entrada, con un puesto en que vendían manufacturas artesanales con el fin de comprar medicamentos, ropa, calzado y libros a los niños, los jóvenes buscaban que su aprendizaje trascienda las aulas y sea una formación para la vida y para la de terceras personas anónimas. «a nosotros nos gusta hacer esto porque lo disfrutamos y es algo que estamos aprendiendo por el trabajo, pero sobre todo lo disfrutamos porque sabemos que todo lo que ganemos y recolectemos va a ir para esos niños, para que su calidad de vida mejore muchísimo», confesó Estela, alumna del ciclo.

A través de cinco casetas de cuidados auxiliares (maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, toma de constantes vitales, cuidado de la higiene oral, estudio sobre el ritmo cardíaco y conocimiento sobre la nutrición saludable) los estudiantes de Grado Medio aprenden a ayudar a los demás, mientras indirectamente ayudan a una treintena de niños en otro continente, y cogen soltura de cara a las prácticas curriculares que, para muchos, arrancan en septiembre.