Arranca un Entroido que mira al cielo

La cita más satírica del año ya está aquí, pero marcada más que nunca por el mal tiempo. Después de semanas y semanas de temporales, lluvia y viento, las previsiones apuntan a una pequeña tregua mañana sábado, pero será fugaz, por lo que toda la programación carnavalera está en el aire. De hecho, ya se han establecido algunos reajustes en las actividades en varios concellos, que pueden ir a más.

Pontevedra abre hoy sus citas a las 21.00 horas con la recepción de las autoridades a Urco, rei do Entroido, acompañado de las comparsas Os Retrincos, Os Miúdos, Amigos dos Rapaces y Flores del Carnaval, y a las 21.30 horas se procederá a la lectura del pregón a cargo del grupo Os das Pistas. Después hay un pasacalles de Os 100Tolos, Os Sulfamidas, As Sonecas, Os da Caña, Os Canecos y Alegría de Bora. Mañana sábado lega el gran desfile, con casi 18.000 euros en premios desde la calle José Malvar para recorrer después Loureiro Crespo, Benito Corbal, Peregrina, Michelena, plaza de España y Alameda. A las 20.00 horas la plaza da Ferrería acogerá la celebración de la Festa do Entroido, durante la cual se hará entrega de los premios del concurso de disfraces en sus distintas modalidades.

El lunes 16 llega a la ciudad el emblema del carnaval pontevedrés. En la plaza da Peregrina se llevará a cabo la presentación del Loro Ravachol y la recreación de la botica de don Perfecto Feijoo, y tendrá lugar, además, la actuación de Os da Terra. A lo largo de la semana se celebrarán el Concurso de Murgas, la Festa Pirata Infantil, la Noite Pirata, el Entroido tradicional de Campañó y A Corrida da Rosca, la Mostra da Parodia do Entroido, hasta la incineración de Ravachol el sábado 21.

Marín también abre hoy su programa con los cantos de taberna por los bares de la localidad y mañana sábado llega el Desfile Infantil por la Alameda, Real, Praza do Reloxo, Sol, Concepción Arenal, Ezequiel Massoni y Parque Eguren). El domingo llega el desfile de Adultos desde las 17.00 horas por la Praza do Regueiro, avenida de Ourense, Praza de España, Almuíña, Jaime Janer, Concepción Arenal y Parque Eguren). El miércoles será el día grande con la fiesta de interés turístico del Enterro da Sardiña, con el velatorio a las 18.00 horas y posterior desfile desde la Alameda por Jaime Janer, Busto de Abaixo, Doutor Touriño, Sol ata á Praza do Reloxo, donde será el pregón. Al finalizar salida por Real, Almuíña, plaza de España y despedida en el mar.

Sanxenxo celebra la tradicional fiesta de Entroido desde el 13 al 22 de febrero, ya que Noalla abre hoy la programación con el Enterro do Cormorán, organizado por la Anpa O Telleiro y la Asociación A Esmorga en el Centro Sociocultural As Canteiras.

El Luns Choqueiro, el día 16, ofrece una muestra de las danzas tradicionales de Cobres y bajada del Folión con la colaboración de la Asociación Cultural Abiñadoira. El martes se celebrará el Entroido en Arra, con juegos, hinchables, concurso, sorteos y música en directo en el campo de la fiesta de Arra, organizada por la Asociación Cultural San Cayetano de Arra.

El miércoles, 18 de febrero, será el Enterro da Sardiña en Portonovo. La comitiva fúnebre saldrá a las 20.00 horas de la marquesina de Portonovo y recorrerá las distintas calles hasta el recinto portuario donde será incinerada., el viernes Vilalonga vivirá el tradicional Enterro da Cabra. La programación continuará con el Concurso de Parodias Feito na Casa en la Lonja de Portonovo, localidad que el sábado 21 vibrará con la Festa do Jato. El broche de oro a la programación del Carnaval será el Desfile y Concurso de Entroido el domingo 22 de febrero entre Sanxenxo y Portonovo, que ya ha tenido que variar el inicio por obras de reparación de daños de los temporales.

Poio vive el entroido más largo de la comarca, más de un mes. La programación arranca mañana sábado con el desfile central. Las comparsas volverán a tener un papel protagonista en la Pasarela de Entroido, que celebrará su tercera edición el viernes 27 en A Seca. El miércoles 18 será la presentación del Galo Bruxo en Samieira y el Enterro do Mexillón en Combarro. Organizado por el Ateneo Corredoira, el cortejo fúnebre recorrerá el muelle de A Cantera y el paseo de As Redeiras hasta llegar a la Plaza da Chousa.

El sábado 28 será el Enterro do Galo Fodorico en la Praza do Mosteiro mientras que Lourido acoge el Enterro do Berberecho el domingo 1 de marzo en el parque Costa Xiráldez. El desfile y entierro del Galo Bruxo de Samieira será el sábado 14 de marzo y, por último, el jueves 19, la Asociación de Veciños de Vilariño celebra el entierro de la Galiña Vilarica.

Caldas es uno de los municipios que ya ha retocado sus actividades a causa del tren de borrascas. Así, ha decidido centralizar todas las actividades de calle en A Tafona y suspender el pasarrúas escolar. La fiesta de máscaras de hoy, la fiesta infantil del lunes y el Enterro da Sardiña del viernes 20 se harán en una carpa en A Tafona en lugar de en la plaza de Sesto Casal. El día central de las fiestas se mantiene de momento para el domingo por las calles de la villa y el viernes 20 llega el Enterro da Sardiña con desfile hasta el puente de A Ferrería donde se arrojará a la finada al río.

Vilaboa es el concello con el Entroido más tradicional y ancestral, el de Cobres. Las parroquias de Santa Cristina y San Adrián se visten durante estos días con sus mejores galas para celebrar una fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia. Mañana sábado, el domingo y el lunes hay nuevos recorridos de las Madamas e Galáns por los barrios, mientras que el martes 17, Martes de Entroido es el día grande. A partir de las 16.30 horas todos los asistentes podrán disfrutar con la Corrida do Galo, presentada por el humorista Isi. Bailará el carnaval, habrá gallo en el río y en la vara, corrida, predicador... Para proseguir con los actos tendrá lugar la tradicional Queima do Galo, que dará paso a la animación musical de Fanfarria Furruxa. Para finalizar esta gran jornada, DJ Gabryd ofrecerá una sesión disco.

En Ponte Caldelas, el desfile de disfraces será el viernes 20 a las 19.00 horas, seguido de la entrega de premios y una verbena, mientras que en Cerdedo-Cotobade se recuperó la Momada en Aguasantas mañana sábado y el domingo con pasacalles desde la Carballeira de Famelga y la Alameda de Aguasantas respectivamente. A su vez, el día 21 está previsto un desfile de disfraces en Carballedo.

Cuntis une carnaval y gastronomía con la Festa do Lacón con Grelos. El sábado 21 actúa el dúo Cómplices. Teo Cardalda y María Monsonís llegan a Cuntis con su gira «Cómplices Íntimos». Al día siguiente el periodista y presentador Alfonso Hermida Mejuto leerá el pregón en el día grande de la 27 edición de la fiesta.

Barro celebra el domingo 15 las semifinales de la Corrida do Galo e el concurso de Filloas e Orellas en el Centro Cívico, mientras que una semana después será el Festival de Entroido en el Pavillón Municipal, con la final de la Corrida do Galo y el Concurso de disfraces, y la presentación del Corvo de Coralia, El domingo 1 de marzo se celebra en la Nave da Música horas el V Festival de Murgas y la despedida del Corvo de Coralia.

La Azucreira de Portas acogerá la celebración de una cena-baile de Entroido mañana sábado, donde los presentes podrán tomar a las 22.00 horas un menú a base de empanada, lacón con grelos, bebida, filloas, orellas doces y café, y disfrutar a posterior con un ameno baile con música a cargo del dúo Premium y DJ Moe.

Moraña acoge el domingo 15 el desfile de Entroido en Santa Lucia, con la actuación de la Banda de Música Nova Lira de Moraña, animación musical con Los Dinámicos y degustación de orellas de Entroido. El sábado 21 A Lama acoge el desfile de disfraces a las 17.00 horas, seguido de un baile, amenizado por 3.Com, Dj Alfonsín y Dj Milucho, donde además se podrá degustar chocolate con churros. Las comparsas llegarán a Campo Lameiro el 28 de febrero con la participación de Os Solfamidas, Os Paparrulos, Os da Caña, As Sonecas, Os Canecos, As Flores do Carnaval, Os 100 Tolos, Os Miúdos, Alegría y Os Rapaces.