La Xunta licita de nuevo la obra de 48 viviendas en Valdecorvos tras subir el presupuesto un 24%

La Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) pone en marcha el proceso para ejecutar su segundo edificio de pisos públicos en el barrio de Valdecorvos. Se trata de un bloque de 48 viviendas que la Xunta ya licitó en noviembre por 7,6 millones de euros, pero que anuló poco después para corregir ese presupuesto. Ahora se activa la licitación por segunda vez con una cifra un 24% más elevada, hasta los 9.508.100 euros.

Este inmueble, en la parcela P-17 de 1.147 metros cuadrados, será el segundo de Vipugal en Valdecorvos, que en diciembre ya seleccionó la oferta de dos empresas gallegas, Xac y Orega, para construir por 10,7 millones de euros otro de 56 viviendas de promoción pública (VPP). Pero es el tercero de la actual Consellería de Planificación de Infraestruturas, ya que se prevé que este año se entreguen los 74 hogares sorteados en junio de un primer inmueble prácticamente acabado y ejecutado entonces por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Después, sus competencias pasaron a manos de Vipugal.

Además de los 9,5 millones de la obra para este tercer inmueble que ahora se licita, también se saca a concurso el proceso de control de calidad, por 72.500 euros más y la dirección de obra y el plan de seguridad y salud por 262.000 euros más. Es el último proyecto en el barrio, al agotarse ya el suelo disponible, de viviendas públicas en Valdecorvos. Constará de seis plantas, garaje y varios locales comerciales.

Diseñado por los arquitectos Elisabeth Abalo Díaz y Gonzalo Alonso Núñez, el edificio incorpora soluciones constructivas innovadoras. La envolvente exterior se ha resuelto con un sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) y carpintería con rotura de puente térmico. Para las divisiones interiores, se apuesta por módulos industrializados en vez del ladrillo convencional, lo que permite compensar la falta de mano de obra y, al mismo tiempo, recortar costes y tiempos de ejecución.

Con esta promoción, la ciudad superará las 300 viviendas de carácter público en construcción o proyección. La promoción de 56 pisos ya adjudicada en noviembre tendrá pisos de 2, 3 y 4 habitaciones en tres bloques independientes, así como garajes y trasteros. Se construyen en la parcela P-14, de 3.201 metros cuadrados En concreto, estos 56 pisos públicos se distribuirán en tres bloques independientes de cuatro plantas de altura y bajo cubierta, además de garajes, trasteros y locales. Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses.

Este concurso, el último previsto en Valdecorvos, llega a día siguiente de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la propia conselleira María Martínez allegue, firmaran el martes en Pontevedra su II Pacto da Vivenda para añadir dos mil millones más al plan inicial con el objetivo de llegar a las 10.000 nuevas VPP en total en Galicia en 2030.

En la actualidad en Valdecorvos, la Xunta tiene en marcha en la actualidad 234 viviendas de promoción pública. De ellas, 74 están en proceso de construcción (a cargo del IGVS) y ya se efectuó el sorteo para su adjudicación provisional. A ellas hay que sumar las 56 adjudicadas en noviembre y las 48 cuya construcción también está en licitación en la parcela P-17. Asimismo, está adjudicada la redacción de los proyectos para convertir cuatro bajos en dos viviendas, al que se suma la licitación de la redacción del proyecto para 54 viviendas en la parcela P-19. Asimismo la Xunta tiene licitada la redacción del proyecto para construir otras 53 viviendas públicas en la parcela de Tafisa cedida por el Concello, así como también la redacción del proyecto para otras 11 viviendas en la parcela de as Devesas, en A Parda, igualmente cedida por la Administración local.

En la actualidad, la ciudad de Pontevedra suma una demanda oficial de VPP de 1.385 familias, de las que 830 optan a su alquiler, la modalidad de adjudicación por la que se inclina en la actualidad la Xunta. Esa cifra de demandantes ha crecido de forma notable en los últimos meses y es un 60% superior a la de hace un año, cuando estaban anotadas en Pontevedra 871 personas, 514 menos que en la actualidad.

Paralelamente, esta en marcha el proyecto de desarrollo de terrenos residenciales en el ámbito de San Mauro. Se trata de habilitar suelo para 2.040 viviendas, de las que un 80% serán protegidas: 25 bloques de edificios que dispondrán de una gran plaza central, más de 2.000 árboles respetando la vegetación del entorno del río que atraviesa la zona, 550 plazas de aparcamiento público y mobiliario urbano e iluminación sostenibles.