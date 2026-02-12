«Vida compartida» o el gimnasio de la mente a partir de los 50 años

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Pontevedra (Afapo) y la entidad Boa Vida han puesto en marcha una iniciativa destinada a fomentar el envejecimiento activo en personas de más de 50 años del rural. «Vida compartida» ofrece actividades de expresión artística con el fin de activar las funciones neuronales y ayudar a prevenir, o al menos aplazar, enfermedades como el alzhéimer y otro tipo de demencias de deterioro cognitivo.

Las parroquias pontevedresas de Cerponzóns y Santa María de Xeve han sido las primeras en estrenar este programa, con talleres impartidos por profesionales de Afapo y de carácter gratuito para los usuarios y financiados institucionalmente.

En la presentación del proyecto, el presidente de Afapo, José Manuel Fontenla, y la presidenta de Boa Vida, Pepa Vázquez, explicaron que a diferencia de los talleres tradicionales de memoria estos se enfocan en la expresión artística, los juegos y la interacción social. Según Vázquez, estas actividades fomentan la liberación de endorfinas y dopaminas, mejorando el bienestar emocional y la resolución de conflictos.

Los talleres se celebrarán los martes por la tarde, con sesiones de hora y media de duración, hasta el mes de mayo. Las plazas son limitadas a 15 participantes por grupo.

Los interesados pueden acudir a las oficinas de Afapo en la Rúa do Gorgullón, número 24, o llamar al 986 84 21 41.