Salud
«Vida compartida» o el gimnasio de la mente a partir de los 50 años
El programa de Afapo y Boa Vida se dirige a personas del rural pontevedrés con talleres gratuitos
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Pontevedra (Afapo) y la entidad Boa Vida han puesto en marcha una iniciativa destinada a fomentar el envejecimiento activo en personas de más de 50 años del rural. «Vida compartida» ofrece actividades de expresión artística con el fin de activar las funciones neuronales y ayudar a prevenir, o al menos aplazar, enfermedades como el alzhéimer y otro tipo de demencias de deterioro cognitivo.
Las parroquias pontevedresas de Cerponzóns y Santa María de Xeve han sido las primeras en estrenar este programa, con talleres impartidos por profesionales de Afapo y de carácter gratuito para los usuarios y financiados institucionalmente.
En la presentación del proyecto, el presidente de Afapo, José Manuel Fontenla, y la presidenta de Boa Vida, Pepa Vázquez, explicaron que a diferencia de los talleres tradicionales de memoria estos se enfocan en la expresión artística, los juegos y la interacción social. Según Vázquez, estas actividades fomentan la liberación de endorfinas y dopaminas, mejorando el bienestar emocional y la resolución de conflictos.
Los talleres se celebrarán los martes por la tarde, con sesiones de hora y media de duración, hasta el mes de mayo. Las plazas son limitadas a 15 participantes por grupo.
Los interesados pueden acudir a las oficinas de Afapo en la Rúa do Gorgullón, número 24, o llamar al 986 84 21 41.
- Un grupo de amigos de Pontevedra que serán el altavoz del Entroido 2026
- La Diputación compra por 396.000 euros los bienes artísticos del convento de Santa Clara en Pontevedra
- Suspendido un partido en Vilaboa tras denunciar el árbitro una persecución y salir escoltado por la Guardia Civil
- La Xunta invertirá 2.000 millones para alcanzar un parque de 10.000 viviendas públicas en 2030
- Viva de milagro tras caerle encima de su coche un enorme árbol en Caldas
- Dolores Buceta: manantial de vida
- Vuelven las inundaciones en Pontevedra y Cuntis
- En marcha un nuevo edificio de 132 viviendas en los terrenos de Tafisa, en Pontevedra