UVigo reúne miradas sobre el gravado
Bajo el título de «Un mar de gravados», la exposición, que desde este miércoles puede visitarse en la Sala O Abrigo de la Facultad de Bellas Artes, presenta un conjunto de obras desarrolladas a lo largo del último año en el Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea de Vilariño, en Cangas do Morrazo.
